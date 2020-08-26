Sac ayağı tamam tek hedefi liderlik

OYAK, enerji sektörününün ana bileşenlerinden biri olan akaryakıt dağıtımdan sonra, dünyanın en büyük ikinci LPG pazarı olan Türkiye’de LPG dağıtım işine de girerek, bu alanda 'lider oyuncu' olma yolculuğundaki sac ayağını tamamladı. TOTAL ve M'Oil markalarını birleştiren OYAK, stratejik bir hamle ile Milangaz’ı da bünyesine kattı.

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “Kararlılık dönemi olarak adlandırdığımız bu dönemde, enerji sektöründe ilk aşamada hedeflediğimiz büyüme hamlemizi tamamlayarak; karlılık, rekabet gücü ve yarattığımız katma değeri daha da artıracağız. 20 noktada 130 bin metreküplük LPG depolama kapasitesi ile Türkiye’nin en yaygın ve en güçlü lojistik ağına sahip olduk. Hedefimiz, Milangaz’ın devralınmasıyla ulaştığımız otogazda yaklaşık yüzde 10 ve tüp gazda yüzde 19’lük pazar payını daha yukarı taşıyarak liderliğe gidecek yolculuğu tamamlamak” dedi.

Türkiye’nin en büyük tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu olan OYAK, Türkiye’nin LPG pazarının önde gelen şirketlerinden Milangaz’ın, marka ve LPG operasyonlarını satın almak üzere yaklaşık bir senedir devam eden görüşmelerin sonucunda hisse devrini tamamladı.

Binlerce bayi

60 yıldır, Türkiye’nin 81 ilinde ve 950’yi aşkın ilçesinde otogaz, tüp gaz, dökmegaz ve toptan segmentlerinde faaliyet gösteren Milangaz; OYAK çatısı altında 5 deniz terminali, 19 tüp dolum tesisi, 550’den fazla otogaz bayii ve 1.200’e yakın tüp gaz bayiinin yanı sıra, güçlü kara ve deniz filosu ile hizmet vermeye devam edecek.

5. büyük oyuncu

OYAK, bu yılın başında TOTAL ve M'Oil’i tüm operasyonlarıyla birlikte satın alarak, pazarın beşinci büyük oyuncusu olmuştu.

Yüksek performans ve verimlilikle enerji sektörüne yön vermek amacıyla akaryakıt şirketlerini 'Güzel Enerji' çatısı altında konsolide eden OYAK, “yeni açılımlarla büyüyeceği ve karlılığını sürdürülebilir kılacağı sektörlere yatırım politikası” doğrultusunda, Milangaz’ı da satın alarak enerji sektöründeki stratejik sac ayağını tamamladı.

Yerli sermaye

Stratejik satın almalarla, OYAK’ın enerji sektöründeki geleceğini şekillendirdiklerini belirten Erdem, “Milangaz satın almasıyla birlikte artık toptan, otogaz ve tüp gaz dahil LPG sektörünün tüm değer zincirinde yüzde 100 yerli sermaye ile hizmet vereceğiz. Milangaz’ın yüksek dolum tesis sayısı ve geniş ağ kapsama alanı ile depolama kapasitesinin ortalamanın üzerinde olması yeni ticari fırsatlar sağlayacak. Önümüzdeki dönemde üyelerimizin sayısı artarken, birikimlerini de verimli yatırımlarla değerlendirme ve ülkemizin büyüme, istihdam hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.