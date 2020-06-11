‘Sadece kâr odaklı model, hata’

Türkiye çalışmalarını Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun üstlendiği dünyanın en büyük çevre raporlama platformu CDP, Türkiye’deki 10’uncu yılını online olarak gerçekleştirdiği CDP Türkiye İklim Değişikliği 10. Yıl Konferansı ile kutladı. Garanti BBVA’nın ana destekçisi ve Deloitte Türkiye’nin rapor sponsoru olduğu CDP Türkiye’nin yıl boyunca yürüttüğü çalışmaların paylaşıldığı konferansta konuşan Ebru Dildar Edin şunları söyledi:

“Sıcaklık artışını 1.5 derecenin altında tutmak için önümüzde 10 yıl var. Tamamen büyüme ve kar odaklı, eski, lineer ekonomi modeline geri dönme hatasına düşersek en az 2-3 yıl kaybedeceğiz. Bu kayıp sonrasında atmamız gereken adımlar da çok daha radikal ve zorlayıcı olacak. Tam bu noktada, iş dünyası olarak çok önemli bir avantajımız var. Biz, hükümetlerden çok daha hızlı inisiyatif ve aksiyon alabiliyoruz. Bu bilinçle hareket eden şirketler olarak, politika ya da regülasyon beklemeden, bizi gerçekten zorlayacak hedefler belirlemeli, hatta boyumuzdan büyük taahhütler altına girerek kendimizi hep daha iyisini yapmak için zorlamalıyız.”

Küresel iş birliği

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü ve Baş Araştırmacısı Melsa Ararat da pandemi sürecinde ekonominin yavaşlaması nedeniyle karbon salımının yavaşladığını belirterek şunları kaydetti:

“Daha önceki kriz dönemlerindeki deneyimlerimiz bize, emisyonların eski seviyeye ulaşmasının çok hızlı olduğunu gösteriyor. Bu geçici azalma, yaşamakta olduğumuz ve gelecekteki şokları hafifletmeyecek. Dolayısıyla pandemi süreci ve sonrası, dünyanın Paris İklim Anlaşması hedeflerini tutturup tutturamayacağını belirleyecek. İklim değişikliği on yıllarca devam edecek bir tehdit. Artık hükümetlerin, belediyelerin ve şirketlerin iklim değişikliği konusunda birlik olma ve ortak bir eylem planı için kolektif hareket etme zamanı...”