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    05.03.2020 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ Ankara

    Sağlık Bakanlığı harekete geçti: Cerrahlara ek ödeme yapılacak

    Sağlık Bakanlığı, tıp öğrencileri tarafından çeşitli nedenlerle tercih edilmeyen cerrahi branşlara yönelik harekete geçti. Bakanlık, cerrahi branşlar başta olmak üzere, riskli braşlarda çalışan hekim ve hekim dışı personelin ek ödeme katsayısını artırdı. Bakanlık ayrıca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ni (MHRS) etkin kullanan hekimlerin ek ödemelerini de yükseltti. Yeni dönem, 1 Nisan itibarıyla başlayacak.

    Sağlık Bakanlığı harekete geçti: Cerrahlara ek ödeme yapılacak
    AYKUT YILMAZ Ankara

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yönelik iyileştirmeler ve vatandaşa hizmet sunumunda önemli düzenlemeler getirildiğini ifade etti. Yeni düzenlemeyle sağlık turizmi alanında hizmet veren ve mükemmeliyet merkezlerinde görev yapan personelin ek ödemelerinin artırıldığını belirten Koca, şu bilgiyi verdi: “Zor ve riskli branşlarda görev yapan uzman tabipler ile yine riskli alanlarda çalışan tabip dışı personele, hizmet sunduğu alanın özelliklerine göre farklı ek ödeme katsayıları tanımladık. Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ni (MHRS) etkin kullanan hekimlerimizin ek ödemelerini artırarak MHRS ile hasta muayenesini teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca fedakarca görev yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllülerimizin ek ödemelerinde de iyileşme sağladık.”

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