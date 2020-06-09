BİST109.6370.00EURO7.66-0.06USD6.78-0.07ALTIN370.581.03
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Sağlık çalışanlarına THY’den %40 indirim
    ABONE OL
    09.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Sağlık çalışanlarına THY’den %40 indirim

    Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla büyük bir özveri ile mücadele eden sağlık çalışanlarını yüzde 40 indirimli uçuracak.

    Sağlık çalışanlarına THY’den %40 indirim

    THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamaya göre, sağlık çalışanlarına özel bir kampanya başlatıldı. Bu kampanya ile dünyanın dört bir yanında görevli tüm sağlık çalışanları, THY internet sayfasından ve mobil uygulamasından düzenleyecekleri biletlerle yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek.

    Kayıt olmak gerekli

    Bayrak taşıyıcı havayolunun tüm uçuşlarında ve tüm bilet tiplerinde geçerli olan kampanya kapsamında sağlık çalışanları, beraberlerinde seyahat edecek üç kişi için de indirimli bilet satın alabilecek.

    İndirimden yararlanmak isteyen yolcuların 18 Temmuz’a kadar THY internet sitesindeki kampanya sayfasından kayıt olmaları gerekiyor.
    Kampanyaya katılan sağlık çalışanları, 8 Haziran - 1 Ağustos’ta satın alacakları biletler ile 8 Haziran 2020 - 31 Mayıs 2021’de yüzde 40 indirimli uçma ayrıcalığı elde edecek.

    THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de Twitter’daki paylaşımında, “Kovid-19 salgınıyla kahramanca mücadele eden sağlık çalışanları sayesinde yeniden gökyüzünde, sizinleyiz. Türk Hava Yolları olarak bu fedakarlığa, onlara özel bir kampanya ile teşekkür etmek istedik. Bugün (dün) itibarıyla tüm sağlık çalışanları için yüzde 40 indirim kampanyası başlattık” dedi.

    Ortaköy'de kumpircilerin bulunduğu sokakta çökme meydana geldiBeşiktaş Ortaköy'de araç trafiğine kapalı olan kumpircilerin olduğu sokakta çökme meydana geldi. olayda hafif yaralan kadın hastaneye kaldırıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Her yol Menderes’e çıkıyor! Darbenin değil onların izi var

    Her yol Menderes’e çıkıyor! Darbenin değil onların izi var

    Emekli,işçi, memur, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! Yüzde 50’si ödenir ve…

    Emekli,işçi, memur, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! Yüzde 50’si ödenir ve…

    Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

    Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

    Kawasaki hastalığı Türkiye’de yok

    Kawasaki hastalığı Türkiye’de yok

    Sıradaki Haber