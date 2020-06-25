Sağlık poliçesinde yüzde 25 artış

Pandeminin etkisinin olumlu anlamda görüldüğü tek unsurun sağlık sigortalarına yönelik bilincin artışı olduğunu belirten Gülen, “Bu dönemde Tamamlayıcı Sağlık Sigortası adetlerimizde de yüzde 10’lık bir artış trendi mevcut. Pandeminin yanı sıra nüfus istatistiklerine baktığımız zaman, insan ömrünün uzadığını da görüyoruz. Ömür uzadıkça kronik hastalıklarda da artış yaşanıyor. Daha önce hastane başvurularının önemli bir bölümü akut rahatsızlıklarla ilgiliyken, günümüzde bu durum tersine dönerek, yüzde 65-70 oranlarında kronik rahatsızlıklardan oluşmaya başladı. Bu bağlamda uzun ömür sağlığa ve sağlık sigortalarına olan ihtiyacı önemli ölçüde artıracaktır. Pandemi öncesinde oldukça düşük olan toplumsal bilincin sağlık sigortalarında oldukça yükseldiğini söyleyebilirim” diye konuştu.



