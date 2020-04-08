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    08.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Sağlık projelerine öncelikli destek

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında başarılı olan projelerini ilan etti.

    Sağlık projelerine öncelikli destek

    Biyoteknolojik ilaç alanında dışa bağımlılığının azaltılması doğrultusunda desteklenecek projeler şöyle:

    İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü - İstanbul Teknik Üniversitesi (Biyolojik Farmasötik Ajan Üretim Teknolojileri Geliştirme Merkezi: GLAB-BİYOFARMA.)

    Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Medikal Cihaz, Test, Ar-Ge, Eğitim ve Belgelendirme Merkezi Kurulumu.)

    İstanbul Sanayi Odası - Boğaziçi Üniversitesi (İSO Dijital Dönüşüm Mükemmeliyet Merkezi) ile (Mesleki ve Teknik Eğitim Mükemmeliyet Merkezi.)

    Teknopark İstanbul A.Ş. (Derin Teknolojili Girişimler İçin Uluslararası Kuluçka Merkezi Projesi: DeepTech.ist.)

    KATİM fizibilite projesi ve Türkiye Girişimcilik Vakfı’nın öncülük ettiği ‘GBase: İstanbul İnovasyon ve Teknoloji Merkezi.’

    Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonrası 4 kişi yaralandı. Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık ise koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutup,  kaza yerini izledi.
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