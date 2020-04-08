Sağlık projelerine öncelikli destek

Biyoteknolojik ilaç alanında dışa bağımlılığının azaltılması doğrultusunda desteklenecek projeler şöyle:

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü - İstanbul Teknik Üniversitesi (Biyolojik Farmasötik Ajan Üretim Teknolojileri Geliştirme Merkezi: GLAB-BİYOFARMA.)



Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Medikal Cihaz, Test, Ar-Ge, Eğitim ve Belgelendirme Merkezi Kurulumu.)



İstanbul Sanayi Odası - Boğaziçi Üniversitesi (İSO Dijital Dönüşüm Mükemmeliyet Merkezi) ile (Mesleki ve Teknik Eğitim Mükemmeliyet Merkezi.)



Teknopark İstanbul A.Ş. (Derin Teknolojili Girişimler İçin Uluslararası Kuluçka Merkezi Projesi: DeepTech.ist.)



KATİM fizibilite projesi ve Türkiye Girişimcilik Vakfı’nın öncülük ettiği ‘GBase: İstanbul İnovasyon ve Teknoloji Merkezi.’