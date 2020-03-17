Sağlık sigortalarına ‘Katılım Sağlık’ dopingi

Konuyla ilgili basın toplantısı gerçekleştiren Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Sağlık alanındaki ürünlerimize halkımızın gösterdiği ilgi karşısında yeni bir stratejik konumlandırmaya gittik.

Faiz hassasiyeti olanların özel sağlık sigortası ihtiyaçlarını karşılamak üzere portföyümüze Katılım Sağlık markamızı ekledik. ‘Emeklilik’ ve ‘Hayat’ kategorilerinin yanına sağlığı da ekleyerek yeni bir yapı kurduk. Tüm sağlık ürünlerimizi bu çatı altında toplarken Katılım Sağlık markamız altında hazırladığımız özel grup sağlık sigortamızı da kısa bir dönem önce satışa sunduk. Böylece Türkiye’nin ilk ve tek katılım esaslı özel sağlık sigortasını hayata geçirmiş olduk” dedi.