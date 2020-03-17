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    HaberlerEkonomi Haberleri Sağlık sigortalarına ‘Katılım Sağlık’ dopingi
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    17.03.2020 - 07:00 |

    Sağlık sigortalarına ‘Katılım Sağlık’ dopingi

    Katılım Emeklilik, faizsiz sağlık sigortası ürünlerine gösterilen ilgi karşısında yeni bir stratejik konumlandırma gerçekleştirdi. Katılım Emeklilik’in sağlık ürünleri Katılım Sağlık markası altında toplanırken, ikinci adım olarak da Türkiye’nin ilk ve tek yüzde 100 faizsiz özel sağlık sigortası hayata geçti.

    Sağlık sigortalarına ‘Katılım Sağlık’ dopingi

    Konuyla ilgili basın toplantısı gerçekleştiren Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Sağlık alanındaki ürünlerimize halkımızın gösterdiği ilgi karşısında yeni bir stratejik konumlandırmaya gittik.

    Faiz hassasiyeti olanların özel sağlık sigortası ihtiyaçlarını karşılamak üzere portföyümüze Katılım Sağlık markamızı ekledik. ‘Emeklilik’ ve ‘Hayat’ kategorilerinin yanına sağlığı da ekleyerek yeni bir yapı kurduk. Tüm sağlık ürünlerimizi bu çatı altında toplarken Katılım Sağlık markamız altında hazırladığımız özel grup sağlık sigortamızı da kısa bir dönem önce satışa sunduk. Böylece Türkiye’nin ilk ve tek katılım esaslı özel sağlık sigortasını hayata geçirmiş olduk” dedi.

    00.00'da başladıİçişleri Bakanlığı genelgesi ile corona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durdurulması kapsamında Üsküdar'da zabıta ekipleri kafe ve lokantaları kontrol ederek tebligatta bulundu.
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