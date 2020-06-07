Sağlık turizminde hedef ilk 3’e girmek

Sağlık turizminde büyük bir sıçrama yapmak için tüm altyapı ve hizmet kalitesine sahip olan Türkiye, 2023’te yıllık 20 milyar doların üzerinde bir gelire ulaşmayı hedefliyor. Kovid-19 salgını döneminde dünyada sağlık altyapısının gücüyle dikkat çeken Türkiye’ye gelen talepler de artıyor. Sektörün temsilci kuruluşları, Türkiye’nin ‘ayağına gelen’ bu fırsatı çok iyi kullanması gerektiğini iletiyor.

100 milyar doları aşan sağlık turizmi pazarının yüzde 40’ını Hindistan alıyor. Türkiye sağlık turistini çeken ilk 10 ülke arasına girmeye çalışırken, 2019 gelirinin 6-8 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Türkiye ile birlikte en güçlü ülkeler Hindistan, ABD, Tayvan ve Almanya. Bu pastadan en büyük payı alan Hindistan’ın hijyen standartlarıyla ilgili çekinceler olsa da, özellikle ABD ve Avrupa’da okuyan Hindistanlı hekimlerin, ülkelerine dönerek bağlantılarıyla hasta çektikleri biliniyor.

İlk 3 ülkeden biri

Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitimi Derneği (UASTED) Başkanı ve Türkiye Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu (TURSAF) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kanpolat, uluslararası toplumun; Kovid-19 sürecinde Türkiye’nin sağlıktaki gücünü kabul ettiğini belirtirken, bu gücün hızla sağlık turizminde kullanılması gerektiğini söyledi. Bürokratik sorunların çözülerek, konuyla ilgili tanıtımların süratle yapılmasını beklediklerini ileten Kanpolat, “Altyapımız güçlü, biz hazırız, sağlık turizminde dünyanın ilk 3 ülkesinden biri olmak için önümüzde engel yok. Rekabette öndeyken, bu fırsatı kullanmakta gecikmeyelim. Türkiye’ye gelmek isteyen binlerce hasta var. Türkiye sağlık turizmi ile iyi döviz rezervi elde edebilir” dedi.

Rekabette ‘5 adım ileride’

Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Derneği Başkanı Köksal Holoğlu, sağlık turizminde Türkiye’nin ‘5 temelde’ önde olduğunu vurguladı. Holoğlu, şunları söyledi:

“Türkiye 4 saatlik uçuş mesafesiyle, 1.5 milyar insanın ulaşabileceği bir konumda. Uluslararası standartlarda çalışıyoruz. Dünyada Türk hekimleri bir marka. Fiyatta çok avantajlıyız. Beşincisi ise yüksek teknolojili sağlık tesislerinin olması. İstanbul’daki MR, tomografi sayısı; tüm İngiltere’den daha fazla. Saç ekimi için yılda 1 milyon kişi geliyor.”

Fonlar ‘6 aylık köy’ istiyor...

Mehmet Kanpolat, “İskandinav ülkeleri, sağlık turizmi için ‘6 ay yaşanacak merkezler, köyler oluşturun’ diyor. Ama bu tesislerin hangi bakanlığa ait olacağında bile belirsizlik var; bürokratik sorunları aşmamız lazım” dedi.