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    HaberlerEkonomi Haberleri Şahingözü-OD Termal Kameraların ilk teslimatları yapıldı
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    28.07.2020 - 15:04 | | İHA

    Şahingözü-OD Termal Kameraların ilk teslimatları yapıldı

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Şahingözü-OD Termal Kameraların ilk teslimatlarının JGK’ya yapıldığını bildirdi.

    Şahingözü-OD Termal Kameraların ilk teslimatları yapıldı

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Şahingözü-OD Termal Kameralara ilişkin resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

    Paylaşımda, “Şahingözü-OD Termal Kameraların ilk teslimatları JGK’ya yapıldı. Tehditlerin detaylı belirlenmesi ve gözetlenmesi için ASELSAN tarafından geliştirilen sistem, gündüz-gece ve olumsuz hava koşullarında kullanılan 2. nesil termal kamera ve yüksek hassasiyetli gündüz kamerasına sahip” ifadelerine yer verildi.

    Ayrıca, kamera sistemine ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

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