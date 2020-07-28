Şahingözü-OD Termal Kameraların ilk teslimatları yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Şahingözü-OD Termal Kameralara ilişkin resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

Paylaşımda, “Şahingözü-OD Termal Kameraların ilk teslimatları JGK’ya yapıldı. Tehditlerin detaylı belirlenmesi ve gözetlenmesi için ASELSAN tarafından geliştirilen sistem, gündüz-gece ve olumsuz hava koşullarında kullanılan 2. nesil termal kamera ve yüksek hassasiyetli gündüz kamerasına sahip” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, kamera sistemine ilişkin görüntüler de paylaşıldı.