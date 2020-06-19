Sahte altıncılara kalpazanlık cezası

Atayık, “Para kalpazanlığını yapanlara uygulanan hapis ve para cezalarının benzeri, altın sahtekarlığı ve taklitçiliğini yaparak insanları dolandıran, esnafı müşterilerle karşı karşıya getiren kötü niyetli kişilere de uygulanacak” diye konuştu.

Atayık, “Artık, Darphane altınlarının taklidini yapan, bijuteri, ikinci el baskı yapan ve düşük ayarlı üretim yapanlara göz açtırmayacağız. Yasal düzenlemeyle, altın sahtekarlıklarıyla piyasayı bozan bu kötü niyetli kişiler, artık adli işlemden sonra elini kolunu sallayarak dışarı çıkamayacak” dedi.