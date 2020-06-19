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    HaberlerEkonomi Haberleri Sahte altıncılara kalpazanlık cezası
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    19.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Sahte altıncılara kalpazanlık cezası

    Darphane, Cumhuriyet altını taklitçilerinin cezalandırılması için gerekli yasal çalışma başlattı. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, “Darphane yetkilileri ile bir araya geldik. Darphane sikkelerini taklit ederek bujiteri, altın olmayan ve düşük ayarlı altın benzerlerini yapanlar ve satanlar için yasal düzenlemelere ait çalışmaların başlatılması kararlaştırıldı” dedi.

    Sahte altıncılara kalpazanlık cezası

     

    Atayık, “Para kalpazanlığını yapanlara uygulanan hapis ve para cezalarının benzeri, altın sahtekarlığı ve taklitçiliğini yaparak insanları dolandıran, esnafı müşterilerle karşı karşıya getiren kötü niyetli kişilere de uygulanacak” diye konuştu. 

    Atayık, “Artık, Darphane altınlarının taklidini yapan, bijuteri, ikinci el baskı yapan ve düşük ayarlı üretim yapanlara göz açtırmayacağız. Yasal düzenlemeyle, altın sahtekarlıklarıyla piyasayı bozan bu kötü niyetli kişiler, artık adli işlemden sonra elini kolunu sallayarak dışarı çıkamayacak” dedi.

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