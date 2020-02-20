Sahte bala, sütsüz peynire geçit yok

Bal aromalı şurup, çam aromalı şurup gibi isimlerle bal izlenimi veren ürünlerin üretimine yasak geldi. Gıda kodeksinde ürenlerin vitamin değerleri de dikkate alınacak.



Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle, gıda ve gıda ile temas eden malzemelere ilişkin kriterler, pestisit kalıntıları ve veteriner ilaç kalıntıları, gıda katkı maddeleri, gıdalara eklenebilecek vitaminler, mineraller, aroma vericiler, gıda enzimleri, bulaşanlar, ambalajlama, etiketleme, maksimum kalıntı limitleri ile yatay ve dikey gıda kodeksine ilişkin esaslar düzenleniyor.



Temasa da kodeks



Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeler için de yatay gıda kodeksi hükümlerine uyulması zorunlu olacak.



Gıda ile temas eden madde ve malzeme için belirlenmiş özel kriterleri içeren dikey gıda kodeksi hükümleri de yatay gıda kodeksi hükümleri ile birlikte uygulanacak. Gıda ile ilgili coğrafi işaret veya geleneksel ürün adlarının kullanımının, tescilde belirtilen özelliklere uygunluğunun denetimi bakanlıkça yapılacak. Yönetmelik kapsamında yer alan ve ülkesel veya yöresel adlarıyla belirtilen gıdalar, coğrafi işaretten doğan haklara aykırı olmamak koşuluyla bu adlarla üretilebilecek.



Aromalı şurup önlemi



Yönetmeliğe göre, pekmez olmadığı halde pekmez izlenimi veren meyveli şekerli şurup, meyve tatlısı, pekmez şurubu, meyveli şekerli şerbet ve benzeri isimlerle ürünler üretilemeyecek. Bitkisel yağ veya diğer gıda bileşenleri kullanılarak peynir izlenimi veren ürünlerin de üretiminin önüne geçilecek.



Aroma vericiler veya bal eklenerek bal aromalı şurup, çam aromalı şurup, ballı şurup ve benzer isimlerle bal izlenimi veren ürünlerin de üretilmesi yasaklandı. Bal aromalı ve benzeri şurup üreten gıda işletmecilerinin, yönetmeliğin yayımı tarihinden önce ürettikleri ürünler, 31 Aralık 2020’den sonra piyasada bulunamayacak.



‘10 liraya bal olmaz’



Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, bal aromalı şurup benzeri ürünlerle 10-15 yıldır mücadele etmeye çalıştıklarını ve bunun sıkıntısını yaşadıklarını söyledi. Şahin, bal aromalı şurubun, bal olmayan, tatlandırıcı ve aroma vericiler konularak oluşturulan karışımlar olduğuna dikkati çekerek, “Artık herkes güvenli şekilde balını tüketebilecek. Etiketin üstüne ‘bal’, altına ‘aromalı şurup’ yazıyordu. Artık bu da bitecek” dedi.



Şahin, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:



“Vatandaşlar marketten bal alırken üzerinde ne yazdığına iyi dikkat etsin. Balın aromalısı olmaz. Tatlandırıcı olmaz. Ayrıca 10 liraya bal olmaz. Normal balın sadece kilogram maliyeti 18-20 lira. Biz birlik olarak dünyaya bal satmak istiyoruz. ISO ile uluslararası standart çalışmamız var.”



Coğrafi işaret denetimi



Gıda ile ilgili coğrafi işaret veya geleneksel ürün adlarının kullanımının, tescilde belirtilen özelliklere uygunluğunun denetimi bakanlıkça yapılacak. Bitkisel yağ veya diğer gıda bileşenleri kullanılarak peynir izlenimi veren ürünlerin de üretiminin önüne geçilecek.