MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Sahte emlakçılardan 3 ilde 1 milyonluk vurgun
ABONE OL
06.02.2021 - 16:44 | | DHA

Sahte emlakçılardan 3 ilde 1 milyonluk vurgun

Manisa'da, kendilerini emlakçı olarak tanıtıp, başkalarına ait arazileri sahte kimlik ile sattığı belirlenen Mustafa S. ve Yusuf K. polis tarafından suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin benzer yöntemle 3 ilde toplam 1 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi.

Sahte emlakçılardan 3 ilde 1 milyonluk vurgun

Kendilerini emlakçı olarak tanıtan Mustafa S. (65) ve Yusuf K.’nin  (51),, Ankara, Balıkesir ve Karabük illerinde, başkalarına ait arazileri sahte kimlik çıkararak, sattıkları iddia edildi. Bu yöntemle 1 milyon TL'lik dolandırıcılık yapan 2 şüpheli, son olarak Tekirdağ'daki Yılmaz Çetin'e ait arsayı, aynı yöntemle 300 bin TL'ye Tekirdağ'da yaşayan Bahri Şengör'e satmak istedi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uzun süredir takibe aldığı şüpheliler, Manisa'ya çağırdıkları Şengör'e noterde satışı yapacakları sırada suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde, 'Yılmaz Çetin' adına düzenlenmiş sahte kimlik ve ehliyet ele geçirildi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nde, 'Resmi evrakta sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarından ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

 

    ABD'de kar küreme tartışması: 3 ölüOlay, ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Luzerne ilçesinde meydana geldi. Evlerinin önünde biriken karı kürekle temizleyen James Goy ve Lisa Goy, temizledikleri karları komşuları olan eski asker Jeffrey Allen Spaide'in evinin önüne atınca tartışma yaşandı. Komşularını uyaran Spaide, çiften biriken karları kendi mülklerinin önüne atmasını istedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Emine Erdoğan: Sokakta yaşayan hayvanlar için hayatı kolaylaştırabiliriz

    Emine Erdoğan: Sokakta yaşayan hayvanlar için hayatı kolaylaştırabiliriz

    Bütün çalışanlar için emsal e-posta kararı!

    Bütün çalışanlar için emsal e-posta kararı!

    Koronavirüs kabusunda korkunç bilanço

    Koronavirüs kabusunda korkunç bilanço

    İzmir'de metruk sinagogun duvarı bitişikteki evin üzerine yıkıldı

    İzmir'de metruk sinagogun duvarı bitişikteki evin üzerine yıkıldı

    Sıradaki Haber