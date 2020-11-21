Salgın, ambalaj talebini artırdı

Rapora göre, 2020 yılının dokuz aylık döneminde plastik işleme makineleri sektöründe bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla üretim yüzde 5, ihracat yüzde 7 azalırken sektördeki yatırımlar yüzde 19, ithalat ise yüzde 38 arttı. Ocak-Eylül döneminde 622 milyon dolara yükselen makine yatırımlarında hijyen ve medikal ürünlerdeki talebe bağlı olarak ambalaj sektörünün büyümeye devam etmesi ve paket servisler nedeniyle plastik ambalaja talebin artması etkili oldu. Plastik işleme makineleri yatırımlarının 2020 yılı sonunda 2019 yılına kıyasla yüzde 4 artarak 762 milyon dolara çıkacağı tahmin ediliyor.

Üretime devam

PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu şunları söyledi:

“Koronavirüs salgınının etkilerini tüm sektörlerde hissetmeye devam ediyoruz. Sanayicilerimiz temkinli de olsa üretime ve yatırıma devam ediyor. Plastik işleme makineleri sektörümüzde hijyen ve medikal ürünlere yönelik üretim yapan firmalarımızın yatırımlarının arttığını görüyoruz. Ambalaj sektöründeki ivme sektördeki yatırımları da olumlu etkiliyor. Özellikle paket servislerin artması ve getirilen yasal zorunluluklar, ambalaj sektörünü yeni makine yatırımlarına yönlendiriyor. Salgından etkilenen sektörleri cesaretlendirmek ve ölçekleri büyütmek üzere yatırım ve faaliyet ortamının mutlaka iyileştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.”