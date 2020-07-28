Salgın fırsatçısına 3.1 milyon lira ceza

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, pandemi sürecinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 60 firmaya 3.1 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Cezaların 25’i toptan sebze ve meyve, beşi maske kumaşı, dördü cerrahi maske, ikisi saç tıraş makinesi firmalarına kesildi.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun oluşturulduğu 17 Nisan’dan itibaren ticaret il müdürlükleri, Reklam Kurulu, CİMER, e-Devlet, AK Parti İletişim Merkezi (AKİM) ve bakanlığın internet sitesi üzerinden toplam 1251 başvuru geldiği kaydedildi. Ayrıca, 33 ilde toplamda yaklaşık 1300 firmanın denetlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Evde tıraş fırsatçısı

“Fahiş fiyat artışına ilişkin olarak kurula intikal eden veya resen gündeme alınan şikayetlerin başında; temel gıda ürünleri, sebze ve meyveler, cerrahi maske, el dezenfektanı ve benzeri koruyucu sağlık ürünleri, çeşitli temizlik ve hijyen ürünlerine yönelik başvurular gelmektedir. Yine, salgın döneminde talebi artan saç tıraş makinesi, ekmek yapma makinesi ve benzeri elektronik ürünlere yönelik başvurular da kurul tarafından incelemeye alınmıştır. Diğer taraftan sebze ve meyvelerde yaşanan fiyat artışlarının tespiti amacıyla Bakanlığımızca hallerde resen başlatılan denetimler kapsamında alış ve satış fiyatları arasında fahiş farklar bulunduğu tespit edilen firmalardan da savunmaları istenilmiştir.

1251 şikayet geldi

Kurula intikal eden 1251 başvurudan, 732’sinin karara bağlandığı, incelemeye alınan ve savunması tamamlanan 91 firmadan 60 firmaya idari para cezası uygulanmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, bu firmalara toplam 3 milyon 115 bin lira idari para cezası uygulanmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

İdari yaptırıma konu uygulamaların, 25’i toptan sebze ve meyve, 19’u temel gıda ürünü, beşi maske kumaşı, dördü cerrahi maske, dördü ekmek yapma makinesi, ikisi saç tıraş makinesi, biri dezenfektan ile ilgili.

İnceleme yapılan firmalardan savunmaların istendiği belirtilen açıklamada, haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalara 10 bin liradan 100 bin liraya, stokçuluk faaliyetinde bulunanlara ise 50 bin liradan 500 bin liraya varan idari para cezası uygulandığı bildirildi.