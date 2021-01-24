Salgın yılında patent başvuruları hız kesmedi

Bakan Varank, geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) 8 bin 200 yerli patent ve 3 bin 577 yerli faydalı model, 41 bin 921 yerli tasarım, 155 bin 913’ü yerli olmak üzere toplam 170 bin 590 marka başvurusu yapıldığını söyledi. Varank, “2020’de yerli başvuru sayılarında bir önceki seneye göre patentte yüzde 1, faydalı modelde yüzde 23, markada yüzde 31 ve tasarımda yüzde 7’lik artış yaşandı. Tescil sayılarında da artış oldu, patentte 2 bin 214, faydalı modelde 1145, markada 85 bin 729, tasarımda ise 38 bin 198 tescil gerçekleşti” diye konuştu.



Varank, geçen yıl en fazla patent başvurusu yapan ilk 50 kuruluş arasında 17 üniversite bulunduğuna dikkati çekerek, yerli patent başvurularının yüzde 10’unun üniversiteler tarafından yapıldığını dile getirdi.



İlk 3 firma



En fazla yerli patent başvurusunda bulunan firmalara ilişkin de bilgi veren Varank, Turkcell’in 557 başvuruyla birinci, Arçelik’in 218 başvuruyla ikinci ve Mercedes-Benz Türk’ün 177 başvuruyla üçüncü olduğunu kaydetti.



Varank, 2020’de marka, patent, faydalı model ve tasarım alanında en çok başvurunun İstanbul’dan yapıldığını belirterek, bu ili patent başvurularında Ankara ve Bursa’nın, faydalı model ve marka başvurularında Ankara ve İzmir’in, tasarım başvurularında ise Bursa ve Kayseri’nin takip ettiğini anlattı.