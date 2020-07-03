‘Salgına karşı eşgüdüm önemli’

Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta politika faizini sabit tutma kararı alınan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının özetlerinde şunlara dikkat çekti:



“Haziranda yıl sonu enflasyon beklentileri bir miktar yükselirken, 12 ay sonrası enflasyon beklentileri düşüş kaydetmiştir.



Öncü göstergeler işlenmemiş gıda yıllık enflasyonunun haziran ayında da yükselebileceğine işaret etmektedir.



Öncü göstergeler, enerji yıllık enflasyonunun haziran ayında artacağını göstermektedir.



Normalleşmeyle birlikte mal ihracatında görülen toparlanma ve emtia fiyatlarının düşük seviyeleri önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecek.



Öncü göstergeler, iktisadi faaliyetteki toparlanmayla yeni iş ilanlarının arttığını ve istihdam imkânlarının kısmen iyileştiğini göstermekte.



Normalleşmenin uzun sürmesi durumunda küresel ve yurt içi büyüme görünümündeki zayıflama daha belirgin olabilecek ve ilave tedbir gereksinimi ortaya çıkabilecektir.



TCMB salgının Türkiye ekonomisine etkilerini izleyerek elindeki araçları fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda kullanmaya devam edecek.



Salgın sürecinde para ve maliye politikasında eşgüdüm önemli, atılacak politika adımlarının hedefli ve geçici nitelikte olması politika etkinliğini destekleyecek.”