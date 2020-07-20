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    HaberlerEkonomi Haberleri Salgında Türk çayı içtiler
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    20.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Salgında Türk çayı içtiler

    Türkiye’den yılın ilk yarısında yapılan çay ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57.6 arttı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Türkiye’den Ocak-Haziran 2020’de 97 ülkeye 1895 ton çay ihraç edildi. Söz konusu ihracattan da 7 milyon 587 bin 963 dolar gelir sağlandı.

    Salgında Türk çayı içtiler

    Belçika, Almanya, KKTC en fazla ihracat yapılan ülkeler oldu. Türkiye’den bu dönemde yapılan çay ihracatında 2 milyon 486 bin 531 dolarla Belçika ilk sırada yer aldı. Belçika’ya 596 ton çay ihraç edildi. Bu ülkeye yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 289.5, değerde de yüzde 331.4 arttı. Belçika’yı yılın 6 aylık döneminde yapılan çay ihracatında, 993 bin 213 dolarla Almanya ve 653 bin 901 dolarla KKTC takip etti.

    Sivas’ta yol çöktüSivas’ta yolun çökmesi sonucu yarım metre çapında, 2 buçuk metre derinliğinde çukur oluştu.
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