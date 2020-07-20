Salgında Türk çayı içtiler

Belçika, Almanya, KKTC en fazla ihracat yapılan ülkeler oldu. Türkiye’den bu dönemde yapılan çay ihracatında 2 milyon 486 bin 531 dolarla Belçika ilk sırada yer aldı. Belçika’ya 596 ton çay ihraç edildi. Bu ülkeye yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 289.5, değerde de yüzde 331.4 arttı. Belçika’yı yılın 6 aylık döneminde yapılan çay ihracatında, 993 bin 213 dolarla Almanya ve 653 bin 901 dolarla KKTC takip etti.