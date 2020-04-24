Salgınla savaşana milyonluk destek

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle Türkiye de mücadele ediyor. Hastalıkla mücadele iki koldan sürüyor: Bulaşmanın engellenmesi ve tedavi için ilaç, aşı geliştirilmesi...



Devlet, Kovid-19’un Türkiye’de görülmesinin hemen ardından, mart ayında, bu hastalıkla mücadele için çalışacak olanlara her türlü desteği vereceğini açıkladı.

Teşvik programında üç ayrı teknolojik seviyede kategorize edilen yatırımlara 5 milyon liraya kadar destek veriliyor. Bunun karşılığında yatırımcıdan beklenen ise hızla harekete geçip toplumu hastalığın etkilerinden koruyacak ekipmanı ya da tedavide kullanılacak cihazları üretmesi... Elbette bu teşviklerden yararlanmanın koşulları var. Experto Yönetim Kurulu Başkanı Jülide Birol, teşviklerin içeriğini ve yararlanma koşullarını Milliyet’e anlattı.



Kovid-19 kapsamında verilen hibe ve teşvikler nelerdir?

Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde, mücadeleye katkı sağlayacak ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözümler sunan projelerin hayata geçmesi ise çok önemli. Bu noktada devletin bu projeleri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği iki hızlı destek programı bulunuyor. Birincisi KOSGEB’in Teknoyatırım Destek Programı, ikincisi ise Kalkınma Ajansları Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı.



Bu programdan yararlanmak isteyen girişimcilere verilen desteğin tutarı nedir?



Destek tutarlarına bakacak olursak... Düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 700 bin TL ve geri ödemesiz 300 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon TL’dir. Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 3.5 milyon TL ve geri ödemesiz 1.5 milyon TL olmak üzere toplam 5 milyon TL’dir. Teknoyatırım, tamamen bir yatırım projesi. Firmanın Kovid-19 mücadelesine yönelik yapacağı seri üretim yatırımına toplamda 6 milyon TL’ye varan destek verdiğini söyleyebiliriz.



Hızlı ve çözüm odaklı olunmalı



Kalkınma ajansları eliyle yürütülen projeyle ilgili de bilgi verir misiniz?



Diğer bir destek programı olan ‘Kalkınma Ajansları Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı’ ise çok daha hızlı çözümlere odaklanmış durumda. Toplam bütçesi yaklaşık 220 milyon TL olarak belirlenen Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı ile virüs yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmalarının desteklenmesi, salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar desteklenecek.



Her ajansın bütçesi aynı mı?



Türkiye genelinde farklı bölgelerde faaliyet gösteren 26 kalkınma ajansından 25’i bu çağrıya katıldı. Burada en büyük bütçe 51 milyon TL ile İstanbul Kalkınma Ajansında. Ankara, İzmir, Bursa Eskişehir ve Bilecik için 15 milyon TL, Çukurova, Doğu Akdeniz ve Ahiler Kalkınma Ajansı için 10 milyon TL olarak belirlendi. Marmara, Karadeniz ve Anadolu’nun farklı bölgelerinde faaliyet gösteren kalkınma ajanslarının bütçeleri ise 3 milyon ila 8 milyon TL aralığında yer alıyor.

Bu programın en önemli özelliği nedir?

Burada en önemli noktalardan biri projelerin hızlı çözüm sunuyor olması. Çünkü bu programda proje süresi maksimum 3 ay ile sınırlı tutuluyor. Kalkınma Ajansları Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı’nın temelde 3 önceliği var:



1. Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması.

2. Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları.

3. Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi.



Teşvikten yararlanmanın başlıca koşulları neler?



Teknoyatırım programı esasında KOSGEB’in halihazırda var olan bir programı. Bu programa Kovid-19 ile ilgili birçok ek ürün eklendi. Koronavirüs salgınından korunmak üzere alınan tedbirler kapsamında üretilecek ürünler için aranılan esaslar şu şekilde:



1. Yatırım projesi bütçesinin 10 milyon TL’yi geçmemesi.



2. Başvuru sahibi işletmenin paydaş ile başvuruda bulunması.

3. Maske, dezenfektan, kolonya, koruyucu elbise, koruyucu gözlük gibi listede yer alan ürünlerin Kovid-19 salgınından korunmak üzere alınan tedbirler kapsamında üretilmek üzere projelendirilmesi.



Bu programın proje süresi en az 8 ay en çok 36 aydır.









YARIN: Üretici firmalar bu teşviklerden nasıl faydalanabilir? Kimler başvuru yapabilir?