Sanal fuarla dünyayı gezecek

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) tarafından yapılan açıklamaya göre, iç pazardaki hareketliliğin ardından haziranda yüzde 52 artışla ihracatta da toparlanmaya başlayan ayakkabı sektörü, sanal fuarla dünyaya açılacak.



TASD Başkanı Abdulsabur Endican, ayakkabı sektörünün, ihracatını ocakta yüzde 17.5 artırarak yeni yıla başladığını belirterek, şubatta da artışın sürdüğünü bildirdi.



Geçen yılı 932 milyon dolar ihracatla kapatan ayakkabı sektörünün salgının zirve yaptığı mart-mayıs döneminde ciddi kayıp yaşadığını anımsatan Endican, ancak haziranda toparlanmanın başladığını aktardı.



Endican, haziranda iç pazardaki canlanmanın ardından ihracatta yüzde 52’lik artış yakaladıklarını belirterek, “Bu artış ivmesini sürdürmek amacıyla pandemi döneminde öne sanal fuarlara odaklandık. Bu kapsamda ağustosta tedarikçilerimiz ile yabancı alıcıları online ortamda buluşturacak, yeni ürünlerimizi tanıtacağız. Fuar sayesinde hem pazarlarımızı çeşitlendirmek hem de salgın sürecinde ihracatta yaşadığımız kaybı telafi etmeyi amaçlıyoruz. Seneyi, geçen yıl ile paralel bir rakamla kapatmayı istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.