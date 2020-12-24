MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Sanal İstihdam Fuarı'nın dördüncüsü başladı
ABONE OL
24.12.2020 - 10:29 | | AA

Sanal İstihdam Fuarı'nın dördüncüsü başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sanal İstihdam Fuarı'nın dördüncüsünün düzenlendiğini belirterek, fuarda salgın döneminde istihdam oluşturma potansiyeli yüksek sektörlerdeki firmaların yer alacağını bildirdi.

Sanal İstihdam Fuarı'nın dördüncüsü başladı

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Sanal İstihdam Fuarı'nın geleneksel olarak düzenlenen istihdam fuarlarından farklı olarak iş arayanlar ve işverenlerin sanal ortamda görüşmelerine imkan sunduğunu vurguladı.

İş arayanlar ve işverenlerin Sanal İstihdam Fuarlarıyla zaman ve maliyet tasarrufu sağladığını belirten Selçuk, fuarın özel politika gerektiren grupların hizmete erişimini kolaylaştırdığını da ifade etti.

İŞKUR tarafından Sanal İstihdam Fuarı'nın ilkinin 2-3 Mayıs 2019'da Mersin'de düzenlendiğini anımsatan Selçuk, Türkiye genelinde uygulanan ikinci fuarın 25-26 Eylül 2019'da, üçüncü fuarın ise 26-27 Aralık 2019'da yapıldığını hatırlattı.

"10 bini aşkın vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık edildi"

Sanal fuar süresince 300 bine yakın kişinin fuarlara kayıt olduğunu ve 200 bine yakın özgeçmişin firmalara iletildiğini bildiren Selçuk, şunları kaydetti:

"Sanal fuarlarımız neticesinde, 10 bini aşkın vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. Sanal İstihdam Fuarı'nın dördüncüsü bugün başladı. 11 ilimizden katılımın sağlanacağı sanal fuarımıza pandemi döneminde istihdam oluşturma potansiyeli yüksek sektörlerde faaliyet gösteren firmalar dahil olacak. Yüz yüze görüşme ve mülakat yapmanın zor olduğu bu dönemde iş arayanlar, 'sanalistihdamfuari.iskur.gov.tr' adresi üzerinden firmalar ile görüşebilecek." 

    "Pandemide devlet yardım yapacak" yalanıyla büyük vurgun yaptılar!Bursa merkezli 4 ilde polis, ‘Devletten 1000 TL destek’ mesajıyla banka hesaplarına girdikleri kişileri dolandıran 21 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin 35 kişinin 450 bin lirasını dolandırdığı, bu parayla da bitcoin aldıkları öne sürüldü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    AÇIKLANDI! 2020 KPSS Ortaöğretim sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı! KPSS ortaöğretim sonuç sorgulama....

    AÇIKLANDI! 2020 KPSS Ortaöğretim sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı! KPSS ortaöğretim sonuç sorgulama....

    6 gün içinde imzalanmaz ise geçersiz olur...

    6 gün içinde imzalanmaz ise geçersiz olur...

    Virüsün yeni türü Güney Afrika'da görüldü

    Virüsün yeni türü Güney Afrika'da görüldü

    KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman yapılacak? 2020 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

    KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman yapılacak? 2020 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

    Sıradaki Haber