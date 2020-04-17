BİST96.2490EURO7,550,23USD6,950,04ALTIN384,100,69
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Sanal marketimizde talep dört kat arttı’
    ABONE OL
    17.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Sanal marketimizde talep dört kat arttı’

    Migros Ticaret İcra Başkanı Özgür Tort, “Bu dönemde online marketin çok büyük etkileşim artışını gördük. Sanal marketimizde tam 4 kat artan bir talep var” dedi.

    ‘Sanal marketimizde talep dört kat arttı’

    Kovid-19 sürecinin perakende ticarete ve Migros’a etkilerini değerlendiren Tort, gıda perakendesinin sağlık sektöründen sonra en önemli sektör haline geldiğini söyledi. Tort, böyle kritik süreçlerde mağazaların çok daha hızlı hizmet vermesi gerektiğini kaydederek, bundan yaklaşık 7-8 yıl önce devreye aldıkları ve 400’e yakın mağazada bulunan jet kasa uygulamasının müşterilerce daha fazla tercih edilmeye başlandığını bildirdi. Bu süreçte en gözde uygulamanın sanal market olduğunu ifade eden Tort, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Son 2 yıl içerisinde sanal market üst üste yüzde 75 büyümüştü. Bu dönemde sanal marketimizde tam 4 kat artan bir talep var. Hala da arzu ettiğimiz şekilde talebi karşılayabilir durumda değiliz. Daha da fazla büyütmemiz gerekiyor.”

    75 ile ulaştı

    Sanal market uygulamasının geçerli olduğu il sayısını son yıllarda 30’dan 60’a çıkardıklarını anımsatan Tort, son gelişmelerle birlikte Migros Sanal Market faaliyetinin geçerli olduğu il sayısının 75’e ulaştığını söyledi. Tort, hemen teslimatın İstanbul, Ankara ve İzmir’de geçerli olduğunu ifade ederek, haziranda bu rakama 3 şehri daha ekleyeceklerini, sonra 3’er şehir ekleyerek sayıyı 15-16’ya çıkaracaklarını anlattı.

    5 bin ek istihdam

    Tüm bu uygulamalar için ciddi personele ihtiyaç olduğunu aktaran Tort, yeni işe aldıkları personeli online eğitimlerle desteklediklerini bildirdi. Bugüne kadar 45 bin kişiyle çalışan Migros’un bu süreçte 5 bin ek istihdam sağladıklarını dile getiren Tort, burada mevcut çalışanların da daha rahat bir çalışma içerisinde olmasını istediklerini bildirdi.

    Corona ilacı için heyecanlandıran gelişmeTürkiye'de ve dünyada corona aşısı ve tedavisi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Corona virüs tedavisi üzerine ekibi ile birlikte bir süredir laboratuvarda çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran açıklama geldi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Köy Enstitüleri’nin kuruluşunun 80. Yılı: Bir eğitim efsanesi

    Köy Enstitüleri’nin kuruluşunun 80. Yılı: Bir eğitim efsanesi

    Erken emeklilik bekleyen yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

    Erken emeklilik bekleyen yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

    Balkondan komşulara korona konseri

    Balkondan komşulara korona konseri

    'Başarılarla dolu yeni bir hikâye yazılıyor'

    'Başarılarla dolu yeni bir hikâye yazılıyor'

    Sıradaki Haber