‘Sanal marketimizde talep dört kat arttı’

Kovid-19 sürecinin perakende ticarete ve Migros’a etkilerini değerlendiren Tort, gıda perakendesinin sağlık sektöründen sonra en önemli sektör haline geldiğini söyledi. Tort, böyle kritik süreçlerde mağazaların çok daha hızlı hizmet vermesi gerektiğini kaydederek, bundan yaklaşık 7-8 yıl önce devreye aldıkları ve 400’e yakın mağazada bulunan jet kasa uygulamasının müşterilerce daha fazla tercih edilmeye başlandığını bildirdi. Bu süreçte en gözde uygulamanın sanal market olduğunu ifade eden Tort, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Son 2 yıl içerisinde sanal market üst üste yüzde 75 büyümüştü. Bu dönemde sanal marketimizde tam 4 kat artan bir talep var. Hala da arzu ettiğimiz şekilde talebi karşılayabilir durumda değiliz. Daha da fazla büyütmemiz gerekiyor.”



75 ile ulaştı



Sanal market uygulamasının geçerli olduğu il sayısını son yıllarda 30’dan 60’a çıkardıklarını anımsatan Tort, son gelişmelerle birlikte Migros Sanal Market faaliyetinin geçerli olduğu il sayısının 75’e ulaştığını söyledi. Tort, hemen teslimatın İstanbul, Ankara ve İzmir’de geçerli olduğunu ifade ederek, haziranda bu rakama 3 şehri daha ekleyeceklerini, sonra 3’er şehir ekleyerek sayıyı 15-16’ya çıkaracaklarını anlattı.



5 bin ek istihdam



Tüm bu uygulamalar için ciddi personele ihtiyaç olduğunu aktaran Tort, yeni işe aldıkları personeli online eğitimlerle desteklediklerini bildirdi. Bugüne kadar 45 bin kişiyle çalışan Migros’un bu süreçte 5 bin ek istihdam sağladıklarını dile getiren Tort, burada mevcut çalışanların da daha rahat bir çalışma içerisinde olmasını istediklerini bildirdi.