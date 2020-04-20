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    HaberlerEkonomi Haberleri Sanayi bölgelerinde 30 bini aşkın işçi iş başı yaptı
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    20.04.2020 - 14:19 | | İHA

    Sanayi bölgelerinde 30 bini aşkın işçi iş başı yaptı

    Türk otomotiv üreticilerinin büyük kısmının gerekli tedbirleri alarak nisan ayında üretim faaliyetlerine tekrar başlayacağını duyurması, otomotiv sanayisinde çarkların yeniden dönmeye başlayacağına işaret etmişti. Bugün birçok firma üretimine tekrar başladı. Buna göre; Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan organize sanayi bölgelerinde 30 bini aşkın işçi bugün yeniden iş başı yaptı.

    Sanayi bölgelerinde 30 bini aşkın işçi iş başı yaptı

    Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Gebze Organize Sanayi Bölgesi ve Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’nde 30 bini aşkın işçi bugün yeniden iş başı yaptı. İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonu geçerli olmak üzere uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası genelge şartlarına uymayan birçok sanayi kuruluşu bugün itibariyle üretimlerine yeniden başladı. Gebze bölgesinin en büyük iki organize sanayi bölgesinde 30 bini aşkın işçi yeniden üretimde ki görevlerine döndü.

    Sanayi bölgelerinde 30 bini aşkın işçi iş başı yaptı

    Sokağa çıkma kısıtlamasında yaklaşık 90 firma çalıştı

    Konuyla ilgili açıklama yapan Gebze Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, “Organize sanayi bölgemizde 189 firma bulunuyor. Bugün itibariyle 25 bin işçi sanayi bölgemizde çalışmaya devam ediyor. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yaklaşık 90 firmamız faaliyetini sürdürmüştü. Önümüzdeki süreçte uygulanması düşünülen sokağa çıkma kısıtlamaları için de biz katılımcılarımızın taleplerini topluyoruz. Sokağa çıkma uygulamasında faaliyetini sürdürmek isteyen katılımcıların başvurularını almaya devam ediyoruz” dedi.

    Otomotiv üretiminde çarklar yeniden dönüyor

    Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan Honda Türkiye, korona virüs salgınının etkisiyle fabrikadaki üretim operasyonlarını 23 Mart’ta geçici olarak askıya almıştı. Firmanın gerekli tedbirleri alarak bugün itibariyle yeniden faaliyetlerine başladığı öğrenildi.

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