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    HaberlerEkonomi Haberleri Sanayi Genel Müdürlüğüne Halil İbrahim Çetin atandı
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    16.05.2020 - 10:41 | | AA

    Sanayi Genel Müdürlüğüne Halil İbrahim Çetin atandı

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğüne ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Sanayi Genel Müdürlüğüne Halil İbrahim Çetin atandı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Sanayi Genel Müdürlüğüne Halil İbrahim Çetin, Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğüne Mehmet Bozdemir ve müfettişliğe Murat Öztürk atandı.

    Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Sönmez, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Fatih Sarıkaya ve Denizli Tarım ve Orman Müdürlüğüne Yılmaz Erkaya getirildi.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi başmüfettişliklerine Ali Fuat Azdural, Arif Uygun, Aynur Güngör, Dursun Ali Cörüt, Gülten Saraç, Hasan Akgül, Hasan Çetin, Meral Tanatar, Mustafa Şimşek, Ömer Aydın, Safiye Topallar, Serap Yücedağ ve Türkan Mestanlı getirilirken, vergi müfettişlikleri yeterlilik sınavında başarı gösteren 34 kişinin atanmaları da gerçekleştirildi.

    Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Metin Akbaş atanırken, Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Musa Yılmaz görevden alındı.

    'Şakayık' çiçeğini koparana 60 bin lira para cezasıKONYA'nın Beyşehir ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından da koruma altında olan halk arasında ayı gülü olarak bilinen 'Şakayık' çiçeğine koparan veya zarar verene 60 bin 163 lira idari para cezası uygulanıyor.
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