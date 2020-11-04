Sanayi kenti Bursa'dan en yüksek ekim ayı ihracat performansı

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, Bursa'dan geçen ay yapılan 1 milyar 456 milyon 212 bin dolarlık dış satım, ilin Cumhuriyet döneminde ulaştığı en yüksek ekim ayı ihracatı oldu.

İstanbul'un ardından en fazla dış satım yapan ikinci il olan Bursa'dan ekimde yaklaşık 200 ülke ve özerk bölge ile serbest bölgeye ürün gönderildi.

Geçen yıl ekimde 1 milyar 428 milyon 665 bin dolarlık ihracat yapan Bursalı sanayiciler, 2020'nin aynı ayında dış satımı yüzde 1,93 artırarak 1 milyar 456 milyon 212 bin dolara yükseltti.

Bursa, ocak-ekim döneminde ise 10 milyar 252 milyon 383 bin dolarlık dış satıma imza attı.

İhracatın yarısından fazlasını otomotiv endüstrisi sırtladı

OYAK Renault, TOFAŞ, Bosch ve Karsan gibi önemli firmaların aralarında bulunduğu Bursa otomotiv endüstrisi, ekimde 840 milyon 794 bin dolarlık ihracat yaptı.

Otomotiv sanayisinin ekimde gerçekleştirdiği ihracat, kentin toplam dış satımının yüzde 57,73'ünü oluşturdu.

Otomotivin ardından en fazla dış satım, hazır giyim ve konfeksiyonda gerçekleşti. Bu alanda faaliyet gösteren ihracatçılar, ekimde dış satımı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,94 artırarak 150 milyon 727 bin dolara çıkardı.

Listenin üçüncü sırasındaki tekstil ve ham maddeleri sektörünün ekim ihracatı ise 100 milyon 433 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

En fazla ihracat Avrupa ülkelerine

Bursalı sanayiciler en fazla ihracatı Avrupa ülkelerine gerçekleştirirken, bu ülkelerin başında Almanya geldi.

Almanya'ya ekimde yapılan ihracat, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 8,21 artışla 188 milyon 691 bin dolardan 204 milyon 174 bin dolara yükseldi.

İhracatta ikinci sırada yer alan Fransa'ya ihracat, 2019'un aynı ayına kıyasla yüzde 34,47 artışla 144 milyon 184 bin dolardan 193 milyon 883 bin dolara çıktı.

Listenin üçüncü sırasında bulunan İtalya'ya ekim ayında yapılan ihracat ise yüzde 14 azalışla 156 milyon 909 bin dolardan 134 milyon 952 bin dolara geriledi.