Sanayi üretimi açıklandı!

TÜİK Sanayi Üretimini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi ocakta yıllık bazda yüzde 7,9 arttı.

Sanayi üretimi aylık %0,2 azaldı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,1 ve imalat sanayi sektörü endeksi %0,3 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,2 arttı.