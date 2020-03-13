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    HaberlerEkonomi Haberleri Sanayi üretimi açıklandı!
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    13.03.2020 - 10:06 | | AA

    Sanayi üretimi açıklandı!

    Sanayi üretimi yıllık %7,9 arttı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %8,5, imalat sanayi sektörü endeksi %8,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,8 arttı.

    Sanayi üretimi açıklandı!

    TÜİK Sanayi Üretimini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi ocakta yıllık bazda yüzde 7,9 arttı.

    Sanayi üretimi açıklandı

    Sanayi üretimi aylık %0,2 azaldı

    Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,1 ve imalat sanayi sektörü endeksi %0,3 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,2 arttı.

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