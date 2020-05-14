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    14.05.2020 - 10:02 |

    Sanayi üretimi rakamları açıklandı

    Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi mart ayında yıllık yüzde 2 azaldı.

    Sanayi üretimi rakamları açıklandı

    Foreks anketinde mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık beklentisi %2,8 seviyesindeydi.

    Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,6, imalat sanayi sektörü endeksi %1,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,9 azaldı.

    Sanayi üretimi aylık %7,1 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,2, imalat sanayi sektörü endeksi %7,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %5,7 azaldı.

    Arındırılmamış Veriler

    Sanayi üretimi arındırılmamış verilerle yıllık %1,3 düşüş gösterdi. Foreks anketinde beklenti %2,0 artış olacağı yönündeydi. Aylık bazda üretim yüzde 1,8 arttı.

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