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    24.07.2020 - 10:37 | | AA

    Sanayi ürün istatistikleri açıklandı

    Türkiye'de 2019'da 1 milyon 286 bin 242 otomobil, 8 milyon 998 bin 242 ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretildi. Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış, toplamda 2 trilyon 71 milyar 894 milyon lirayı buldu.

    Sanayi ürün istatistikleri açıklandı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin yıllık sanayi ürün istatistiklerini açıkladı.

    Buna göre, Türkiye'de 2019 yılında 1 milyon 286 bin 242 otomobil, 8 milyon 998 bin 242 ev tipi buzdolabı ve dondurucu, 1 milyon 25 bin 948 kombi (hermetik), 191 bin 789 ton kabuksuz işlenmiş fındık (beyazlatılmış), 154 milyon 805 bin 52 ton hazır beton ve 5 milyar 815 milyon 24 bin 816 liralık tıbbi ilaç üretimi gerçekleştirildi.

    Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış toplamda 2 trilyon 71 milyar 894 milyon lira oldu. Bu değer 2018'de 1 trilyon 780 milyar 482 milyon lira iken 2017'de 1 trilyon 345 milyar 191 milyon lira olarak kayıtlara geçmişti.

    Söz konusu satış tutarının yüzde 13,6'sını gıda sanayi ürünleri oluşturdu. Bunu yüzde 12 ile ana metal sanayi ürünleri ve yüzde 9,6 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı ve yüzde 8 ile tekstil sanayi ürünleri takip etti.

    İmalat sanayisinde 2019'da üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin toplam satış değerinin yüzde 3,5'ini oluşturduğu görüldü.

    Düşük ve orta-düşük teknoloji gruplarının toplamı yüzde 70,6 olurken orta-yüksek teknoloji grubunun payı yüzde 26'da kaldı.

    Ana sanayi gruplarına göre sınıflandırıldığında, toplam satış değerinin yüzde 45,1'ini ara malları, yüzde 24,2'sini dayanıksız tüketim malları oluşturdu. Enerjinin payı ise yüzde 6,3 olarak hesaplandı.

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