Sanayici ‘hazır kıta’ üretime yüklenecek

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye’nin ana ihracat pazarı Avrupa başta olmak üzere dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının ülke sanayisine etkilerini ve salgın sonrası beklentilerini, online düzenlenen toplantıda paylaştı. “Kovid-19’un üzerimizde yarattığı manevi ve maddi tahribatın büyüklüğünü ve vahametinin ne olduğunu ileriki yıllar çok daha iyi anlayabileceğiz” diyen Bahçıvan, “Kesin olan bir şey var ki; hiçbir devletin, hiçbir kurumun, uluslararası boyuttaki şirketlerin dahi simülasyonlarında yer almayacak derecede; insanlığın sosyal ve ekonomik tüm hareketlerini kilitleyen bir sürecin içine girdik” ifadelerini kullandı.

Salgını, “yaşama mola” süreci olarak tanımlayan İSO Başkanı, “Bu molada birçok şey testten geçiriliyor. Aslında yeni normalin ipuçlarını da son günlerde yavaş yavaş görüyoruz. Yaşamın eskisi gibi olmayacağını şimdiden söylemek mümkün. Kesik kesik bir hayatımız olacak gibi görünüyor. Hiçbir işkolu eski hayatını bulamayacak. Bu gerçeği kabullenerek hazırlıklı olmalıyız” dedi.

Tedbirler yerinde...

Hükümetin aldığı tedbirlere değinen Bahçıvan, şöyle devam etti: “Ankara elindeki kaynaklar çerçevesinde bu konuların çözümü noktasında ilk 45 günü mümkün olduğu kadar aktif geçirdi. Özellikle finans konusunda bizim de destekçisi olduğumuz, katkı sunduğumuz KGF’nin de son bir iki haftadır gayet yoğun bir şekilde bu sürece bir katkı yaptığını gözlemlemekteyiz. Bugün geldiğimiz noktada en azından o ilk şok dönemini karşılıklı diyaloglarla, imkânlar ve kaynaklar elverdiği ölçüde belirli bir disiplin içerisinde getirdik.”

Belli başlı iş kollarında üretimin devam ettiğine vurgu yapan Erdal Bahçıvan, “Türkiye sanayii bütün zorluklara rağmen toplumsal sorumluluğunu yerine getiriyor ve üretimin ne kadar önemli ve hayati olduğunu bu dönem bir kere daha ortaya koyuyor. Birçok sektör o veya bu nedenle şalterini kapatmış dahi olsa üretimin ihracatın da sigortası, günlük yaşamın da sigortası, istihdamın da sigortası olduğunu en net şekilde görmekteyiz. İşte görüyoruz, sanayi bir ülke için, bir toplum için değerini bir kere daha ortaya koydu” diye konuştu.

İşten çıkarma yok

Üretim hayatında, sanayide neler yaşandığına ilişkin bir saha çalışması başlatıldığını anlatan Bahçıvan, “Üyelerimizle tek tek değerlendirmeler yapacağız. Bütün sektörlerin nabzını tutacağız. Bütün sektörlerimizin orta vadede projeksiyonlarını tek tek görebileceğimiz bir rapor olacak” dedi.

“Sektör bandına bakınca, en çok etkilenen tekstil, en az etkilenen ise kimya ve gıda olarak görülüyor” diyen İSO Başkanı Erdal Bahçıvan şöyle konuştu:

“Özellikle sektörel değerlendirme çalışması içinde rehabilitasyon döneminde kendileriyle dile getireceğiz. Ama şu anda bir reçete yazmayı çok erken buluyoruz. Talep eğrisinin nasıl gelişeceğini görmemiz lazım. Dünyanın gidişatını da görerek… Şu anda çok güçlü birtakım öngörü boyutlu değerlendirme yapmayı erken ve riskli görüyorum. Tabii ki istihdamın korunması çok önemli. Şu anda İstanbul sanayisi bu konuyu asla ve asla bir fırsat olarak görmüyor. İSO’nun 20 bini aşkın üyesi var. Yüzde 60-65 oranında kısa dönem çalışmasına başvuru var. Zorunlu izinle, kısa çalışma ödeneğiyle veya kendi imkanlarıyla devam ediyor ama işten çıkarma yok. Çünkü beşeri sermayemiz kolay kolay yetişmiyor. Şu anda herkes maksimum fedakarlık yapıyor.”

‘Kaynak gelir doğru kullanalım’

Dünyadan Türkiye’ye akacak yeterli kaynak olduğunu belirten Bahçıvan, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye hem borç ödeme sadakati, hem reel ekonomisinin çok iyi olması, hem de dinamik nüfusu gibi nakit bulabilme referansları taşıyor. Önemli olan kaynak kullanımının doğru kullanımı. Türkiye’nin odaklanması gereken konu doğru ve bize katma değer yaratacak, Çin’e alternatif olacak, cari açığımızı düşürecek işlerinin olması.”