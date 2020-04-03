Sanayicinin tümüne mücbir sebep olsun

Video konferansla yapılan İSO Meclis toplantısında Kovid-19’un Türkiye sanayisine etkileri tartışıldı. Bahçıvan, şunları dile getirdi:



Kısa çalışmaya ayar

“Sanayi tabanımızı en çok olumsuz etkileyen konu; mücbir sebebin sektörel anlamda dağılımı. Sektörler arası mücbir sebep konusunda NACE’ye göre ayrımlar yapmak fedakarlık ve beklentilerin eşit dağılımı anlayışına uymuyor. İç içe girmiş sektörler arasında ayrışma ve huzursuzluk doğuracak tutum ve uygulamalardan özenle kaçınılmalıdır. İstisnasız tüm imalat sanayi sektörleri mücbir sebep kapsamına alınmalıdır.



İkincisi ise kısa çalışma ödeneği. Aynı fabrikada çalışan iki kızımız birisi 450 gün prim ödemiş, öteki 375 gün. Aynı bantta çalışıyorlar ve aynı maaşı alıyorlar. Birine ‘470 gün prim ödediğin için kısa çalışma ödeneğinden faydalanabiliyorsun’, diğerine ‘75 gün eksik ödemişsin sen faydalanamıyorsun’ diyorsun. Bu haksızlık ortadan kaldırılmalı.”