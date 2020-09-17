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    17.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Sanayide dijital dönüşüm

    Vodafone Business, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Sanayide Dijital Dönüşüm Programı’na (TÜSİAD SD2) bu yıl da desteğini sürdürecek.

    Sanayide dijital dönüşüm

     

    Program dijital dönüşümde arayışı olan, farklı sektörlerde faaliyet gösteren teknoloji kullanıcısı şirketlere doğru çözüm ortağını bulmasında ve ihtiyacına yönelik çözüm üretilmesinde yardımcı oluyor. Teknolojik ürün ve hizmet geliştiren tedarikçi KOBİ’ler de bu programla çözümlerini sunarak, müşteri doğrulaması yapabilecekleri bir platforma ulaşıyor.

    Üçüncü yılına giren programda 2020 dönemi çağrıları açılırken  teknoloji KOBİ’lerinin başvuruları alınmaya başlandı. Başvurular 18 Eylül’e kadar kabul edilecek.

    Sanayide Dijital Dönüşüm - TÜSİAD SD2 Programı’nın 2020 takvimi online  basın toplantısıyla tanıtıldı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sanayi Politikaları Yuvarlak Masa Başkanı Bahadır Balkır ile TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm (TÜSİAD SD2) Programı Görev Gücü Başkanı Perihan İnci’nin açılış  konuşmalarını gerçekleştirdiği tanıtım programına, TÜSİAD SD2’nin 2020 döneminde  çağrı açan şirketlerin temsilcileri, TÜSİAD üyeleri, Vodafone Türkiye  temsilcileri katıldı. Basın toplantısının ardından düzenlenen Teknoloji  Sohbetleri’nin moderatörlüğünü TÜSİAD SD2 Görev Gücü Üyesi Serdar Urçar yaparken, Vodafone Türkiye Kurumsal Çözümler Direktörü Berna Kulaksız pandemi ile yeniden  şekillenen iş dünyasında geleceğin teknolojileri hakkında bilgi verdi.

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