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    13.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Sanayide dipten dönüş gelebilir

    Sanayi üretim endeksi, koronavirüs salgını sebebiyle yoğun önlemler altında geçen nisanda yüzde 31.4 azalırken, analistler, mayısta ekonominin kısmen açılmaya başlamasıyla dipten dönüş yaşanacağını, haziranda ise düzelmenin başlayacağını öngörüyor.

    Sanayide dipten dönüş gelebilir

    Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, cari işlemler hesabı nisanda 5 milyar 62 milyon dolar açık verirken, bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 3 milyar 291 milyon dolar oldu.

    Ekonomistler, geçen yıl  büyümenin güçlenmesiyle ulaşılan cari fazlanın bu yıl özellikle Kovid-19’un ekonomiler üzerinde oluşturduğu belirsizlikle düşüşe geçtiğine işaret ederken, cari dengeye petrol ve büyümedeki yavaşlamanın pozitif, ihracat, altın ticareti ve turizmin ise negatif yönde etkide bulunacağını öngörüyor.

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