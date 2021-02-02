Sanayide güçlü iyileşme sinyali

Eşik değer olan 50.0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, aralıkta 50.8 olarak ölçülen manşet PMI ocakta 54.4’e yükseldi ve faaliyet koşullarında Temmuz 2020’den bu yana en güçlü iyileşmeyi gösterdi. Böylelikle, sektörün performansı üst üste sekiz ay güçlenmiş oldu. Kovid-19 salgınında ikinci dalganın yol açtığı iki aylık yavaşlamanın ardından ocakta üretim yeniden büyüme kaydetti.

Yeni siparişlerdeki yükselişin yanı sıra Kovid-19 aşılarına ilişkin olumlu haberler üretimdeki artışa katkı sağlarken, son üç ayda ilk kez artan yeni siparişlerde de iyileşme güçlü gerçekleşti.

Büyüme, Ağustos 2020’den beri en yüksek hızda kaydedilirken, benzer şekilde, iki aylık ivme kaybının ardından yeni ihracat siparişleri de yeniden artış gösterdi.

Yeni siparişlerin pozitif seyre dönmesi ve bunun üretim gereksinimlerinde yol açtığı artış, firmaların ocakta ek personel alımını sürdürmelerine yol açtı.

İstihdam artış hızı güçlü düzeyde ve Aralık 2017’den beri en yüksek oranda kaydedildi. Ocak verilerine göre anket kapsamında takip edilen 10 sektörün tümünde çalışan sayıları arttı.