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    03.02.2020 - 07:00 | | EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°

    Sanayide iÅŸler yoluna giriyor

    Ä°stanbul Sanayi OdasÄ± (Ä°SO) TÃ¼rkiye Ä°malat PMI (SatÄ±nalma YÃ¶neticileri Endeksi) anketinin Ocak 2020 dÃ¶nemi sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, aralÄ±kta 49.5 olarak Ã¶lÃ§Ã¼len Ä°SO TÃ¼rkiye Ä°malat PMI, ocakta 51.3â€™e yÃ¼kselerek son 22 aylÄ±k dÃ¶nemde ilk kez eÅŸik deÄŸer olan 50â€™nin Ã¼zerinde gerÃ§ekleÅŸti ve sektÃ¶rÃ¼n faaliyet koÅŸullarÄ±nda Ä±lÄ±mlÄ± iyileÅŸmeye iÅŸaret etti.Â

    Sanayide iÅŸler yoluna giriyor

    Talepteki iyileÅŸme, ocak ayÄ±nda yeni sipariÅŸlerin bÃ¼yÃ¼me bÃ¶lgesine geÃ§mesini saÄŸladÄ±. BÃ¼yÃ¼me hÄ±zÄ± Ä±lÄ±mlÄ± olmakla birlikte Mart 2018â€™den beri en gÃ¼Ã§lÃ¼ dÃ¼zeyde gerÃ§ekleÅŸti. Yeni ihracat sipariÅŸleri de artÄ±ÅŸ kaydederek 5 aylÄ±k dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ trendini sona erdirdi. Yeni sipariÅŸlerin yeniden artÄ±ÅŸa geÃ§mesi, imalatÃ§Ä±larÄ±n Ã¼retimi Ã¼st Ã¼ste Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ay geniÅŸletmesini saÄŸladÄ±. Yeni sipariÅŸlerde olduÄŸu gibi Ã¼retimdeki artÄ±ÅŸ da iki yÄ±la yakÄ±n bir dÃ¶nemin en yÃ¼ksek oranÄ±nda gerÃ§ekleÅŸti.

    Stoklar hÄ±zlÄ± eridi

    Ãœretimde bÃ¼yÃ¼menin ivme kazanmasÄ±, yeni sipariÅŸlerdeki artÄ±ÅŸa raÄŸmen firmalarÄ±n birikmiÅŸ iÅŸlerini azaltabilmesini saÄŸladÄ±. BazÄ± firmalar, yeni sipariÅŸlerin karÅŸÄ±lanmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olmak iÃ§in stoklarÄ± kullandÄ±. Bunun sonucu olarak, nihai Ã¼rÃ¼n stoklarÄ±nda temmuz ayÄ±ndan beri gÃ¶zlenen en sert dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gerÃ§ekleÅŸti.Â Â 

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    Rus mafyasÄ±na operasyon! Loto Guli böyle yakalandÄ±Ä°stanbul'da çeÅŸitli suçlara karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirlenen ve Rusya baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu tespit edilen suç çetesine operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 ÅŸüpheli yakalanarak gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Åžüphelilerin Türkiye'ye Azeri suç çetesi lideri Loto Guli lakaplÄ± Nadir Salifov'a yönelik eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± için geldikleri belirtildi. Öte yandan polisin ÅŸüphelilere düzenlediÄŸi nefes kesen operasyon kameralara yansÄ±dÄ±.
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