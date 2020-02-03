Sanayide iÅŸler yoluna giriyor

Talepteki iyileÅŸme, ocak ayÄ±nda yeni sipariÅŸlerin bÃ¼yÃ¼me bÃ¶lgesine geÃ§mesini saÄŸladÄ±. BÃ¼yÃ¼me hÄ±zÄ± Ä±lÄ±mlÄ± olmakla birlikte Mart 2018â€™den beri en gÃ¼Ã§lÃ¼ dÃ¼zeyde gerÃ§ekleÅŸti. Yeni ihracat sipariÅŸleri de artÄ±ÅŸ kaydederek 5 aylÄ±k dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ trendini sona erdirdi. Yeni sipariÅŸlerin yeniden artÄ±ÅŸa geÃ§mesi, imalatÃ§Ä±larÄ±n Ã¼retimi Ã¼st Ã¼ste Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ay geniÅŸletmesini saÄŸladÄ±. Yeni sipariÅŸlerde olduÄŸu gibi Ã¼retimdeki artÄ±ÅŸ da iki yÄ±la yakÄ±n bir dÃ¶nemin en yÃ¼ksek oranÄ±nda gerÃ§ekleÅŸti.

Stoklar hÄ±zlÄ± eridi

Ãœretimde bÃ¼yÃ¼menin ivme kazanmasÄ±, yeni sipariÅŸlerdeki artÄ±ÅŸa raÄŸmen firmalarÄ±n birikmiÅŸ iÅŸlerini azaltabilmesini saÄŸladÄ±. BazÄ± firmalar, yeni sipariÅŸlerin karÅŸÄ±lanmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olmak iÃ§in stoklarÄ± kullandÄ±. Bunun sonucu olarak, nihai Ã¼rÃ¼n stoklarÄ±nda temmuz ayÄ±ndan beri gÃ¶zlenen en sert dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gerÃ§ekleÅŸti.Â Â

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