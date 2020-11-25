Sanayide kapasite kullanım oranı arttı

Merkez Bankası’nın verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da 0.4 puan artarak yüzde 75.3 düzeyine yükseldi.



Güven endeksleri



Reel Kesim Güven Endeksi ise kasımda bir önceki aya göre 4.2 puan azalarak 103.9 seviyesine geriledi. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi de 2.3 puan düşerek 107.4’e indi.



Güven endeksi kasımda geçen aya göre hizmet sektöründe yüzde 2.8 ve inşaat sektöründe yüzde 5.7 azalırken, perakende ticarette aynı düzeyde kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi ekimde 79.7 iken, kasımda yüzde 2.8 azalarak 77.5’e düştü. Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi kasımda değişmedi ve 95 düzeyinde kaldı. Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi de ekimde 83.8 iken, kasımda yüzde 5.7 azalarak 79 değerini aldı.