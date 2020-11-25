MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Sanayide kapasite kullanım oranı arttı
ABONE OL
25.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Sanayide kapasite kullanım oranı arttı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), kasımda aylık bazda 0.4 puan artarak yüzde 75.8 düzeyine yükseldi.

Sanayide kapasite kullanım oranı arttı

Merkez Bankası’nın verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da 0.4 puan artarak yüzde 75.3 düzeyine yükseldi.

Güven endeksleri

Reel Kesim Güven Endeksi ise kasımda bir önceki aya göre 4.2 puan azalarak 103.9 seviyesine geriledi. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi de 2.3 puan düşerek 107.4’e indi.

Güven endeksi kasımda geçen aya göre hizmet sektöründe yüzde 2.8 ve inşaat sektöründe yüzde 5.7 azalırken, perakende ticarette aynı düzeyde kaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi ekimde 79.7 iken, kasımda yüzde 2.8 azalarak 77.5’e düştü. Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi kasımda değişmedi ve 95 düzeyinde kaldı. Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi de ekimde 83.8 iken, kasımda yüzde 5.7 azalarak 79 değerini aldı.

Yatağa bağımlı kadın yangından son anda kurtarıldıBursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Alevler kısa sürede katın tamamına yayılırken, evde bulunan yatağa bağımlı kadın, aile fertleri tarafından kurtarıldı. Yangın ise alt katlara yayılmadan itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatte söndürüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eşinin aracına bomba düzeneği kuran kocanın cezası onandı

Eşinin aracına bomba düzeneği kuran kocanın cezası onandı

Bakanlık 81 ile yazı yolladı! Flaş ek ödeme kararı...

Bakanlık 81 ile yazı yolladı! Flaş ek ödeme kararı...

ABD'den F-35 uçağında 'nükleer bomba' testi!

ABD'den F-35 uçağında 'nükleer bomba' testi!

Kızını vahşice işlenen bir cinayete kurban veren anne yetkililere seslendi: Yasayı değiştirin kadınlar yaşasın!

Kızını vahşice işlenen bir cinayete kurban veren anne yetkililere seslendi: Yasayı değiştirin kadınlar yaşasın!

Sıradaki Haber