Sanayide rekor

Bütün dünyanın Kovid-19 salgını etkisinde geçirdiği 2020 yılında, Türkiye’de sanayi üretimi rekor kırdı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, geçen yıl aralıkta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019’un aynı ayına göre yüzde 9 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 12.1 artış oldu. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 1.3 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, geçen yılın aralık ayında 144.5’e yükselerek, verilerin açıklandığı 1986 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Yurt içinde ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü Mart 2020’de 114 seviyesinde bulunan arındırılmamış sanayi üretim endeksi, bir ay sonra dip yaparak nisanda 78.2’ye kadar geriledi. Salgına yönelik tedbir ve önlemlerin etkisiyle bu seviyeden yükselişe geçen endeks, geçen yıl mayısta 84.1’i gördükten sonra, haziranda da Kovid-19 öncesi seviyesine ulaştı ve 114.1’e yükseldi.

Son 4 ay etkisi

Özellikle geçen yılın son 4 ayında hızla yükselen ve 130’lu seviyelerin üzerine yerleşen endeks, aralıkta 144.5’e ulaştı. Böylece endeks, 2020 yılının son ayında, TÜİK’in 1986’dan itibaren yer verdiği verilerdeki en yüksek seviyesini gördü ve rekor kırdı.

Genel yıl ortalamasında da endeks rekor seviyeye ulaştı. 2018 yılını 12 aylık ortalamada 114 seviyesinde tamamlayan endeks, 2019’u 113.3 seviyesinde geride bırakmıştı. Endeks, Kovid-19 salgınının etkili olduğu 2020 yılında ise 115.8 ortalamayı gördü.

Ekonomistler, sanayi üretimindeki güçlü artışın, 2020 yılı büyümesini de pozitif etkileyeceğini ve yüzde 2’ye yakın büyümeye ulaşılabileceğini öngördü.

Cirolar hızlı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2020’ye ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi Aralık 2020’de aylık bazda yüzde 0.4 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi ise geçen yıl aralıkta, 2019’un aynı ayına kıyasla yüzde 28.6 yükseldi.

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Aralık 2020’de yıllık bazda yüzde 42.9 artış kaydetti. İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.2 artış gösterdi. Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, Aralık 2020’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31.1 artarken, hizmet ciro endeksi de yüzde 12.3 yükseldi.

G20’DE EN ÖNDE

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin Aralık 2020’de G20 ülkeleri arasında sanayi üretimini en çok artıran ülke olduğunu bildirdi. Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Aralık 2020 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi. Kovid-19 salgınının etkili olduğu 2020 yılının son ayında da sanayi üretiminin yıllık yüzde 9, aylık ise yüzde 1.3 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde yükselişini sürdürdüğünü belirten Varank, “Aralık ayında G20 ülkeleri arasında sanayi üretimini en çok artıran ülke olduk” ifadesini kullandı.

Varank, 2020’nin son çeyreğinde sanayi üretiminde gözlenen güçlü artışın, Türkiye’nin yılı pozitif büyümeyle kapatacak birkaç ülkeden biri olacağını teyit ettiğini vurgulayarak, “Ekonomi ve hukuk alanındaki reform irademiz ve sanayicimizin gayretiyle kaliteli ve istikrarlı büyüme hedefimizi sürdüreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.