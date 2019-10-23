‘Sanayide teknolojik dönüşümü hedefliyoruz’

Kılıç, “Son dönemlerde ülkemizde gerçekleşen devlet teşvikleri, politikalar ve yasalar sayesinde önü açılan sanayici ile Türkiye yakın zamanda yüksek teknoloji üreten bir ülkeye dönüşecektir. Biz de bu doğrultuda tüm çalışmalarımızı kendi teknolojilerimizi geliştirmek, bu teknolojileri ihraç ederek ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak adına yapıyoruz. Türkiye’nin teknoloji üssü olma yolunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Girişimciliğe destek

Girişimciliği destekleyici projelerle geleneksel sanayi anlayışının teknoloji tabanlı sanayiye dönüşümünü hedeflediklerini belirten Kılıç, “Erciyes Teknopark’ta faaliyet gösteren 230 teknoloji tabanlı Ar-Ge firmasının bünyesinde 1.100 kadar nitelikli personel çalışırken, 388 kadar Ar-Ge projesi aktif olarak yürütülüyor. 2007’den bugüne kadar toplam 1.244 Ar-Ge projesi ve 700 milyon TL’yi aşan Ar-Ge cirosuna ulaştık. Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi, 2018’de 34 üniversite-sanayi iş birliği projesine imza attı. Erciyes Üniversitesi hak sahipliğinde bugüne kadar Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi aracılığı ile 54 patent başvurusu gerçekleştirdik. 2018’de Erciyes Teknopark’ta 69 teknoloji tabanlı akademisyen şirketi yer almıştır” diye konuştu.

‘Desteğe her zaman hazırız’

Prof. Dr. Recai Kılıç, Kayseri’de kurulan Ar-Ge merkezleri bünyesindeki projelerin üretilmesi, izlenmesi, üniversite sanayi iş birliklerinin daha üst düzeye ulaştırılması ve yeni Ar-Ge merkezlerinin kurulumuna yardımcı olunması adına da çalışmalar yürüttüklerini kaydederek, “Bu kapsamda Ar-Ge merkezlerine personel eğitimi, proje yazım hizmeti ve vizyon geliştirme seminerleri, patent araştırma ve ticarileştirme hizmetleri şeklinde hizmetler sunuyoruz. Erciyes Teknopark olarak bölgemizde yeni kurulmaya başlayan Ar-Ge merkezlerinin başarılı projelere imza atması adına her türlü desteğe hazırız. Bugün farklı Ar-Ge merkezleri ile yürüttüğümüz birçok Ar-Ge projesi başarı ile tamamlanmış durumda” diye konuştu.