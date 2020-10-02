Sanayiden iyi sinyal

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansından iyi sinyaller geliyor. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) eylülde 52.8’e gerilemekle birlikte, yine de önceki aya göre sektörün faaliyet koşullarında güçlü iyileşmenin sürdüğüne işaret etti. Eşik değer 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ediyor. Böylece faaliyet koşulları son dört ay boyunca güçlenmiş oldu. Firmalar artan siparişler doğrultusunda, Şubat 2018’den beri en yüksek oranda istihdam artışı gerçekleştirdi.



Ağustosta 54.3 olan endeks, düşmesine karşın sektörün faaliyet koşullarında güçlü iyileşmenin sürdüğüne işaret etti.











Gözler son çeyrekte



Koronavirüs salgınında en kötünün geride kalmasının ardından normale dönüş sürecinin devam etmesi, talebin eylül ayında da iyileşmesini sağladı. Bunun sonucu olarak, üretim ve yeni siparişlerdeki büyüme sürdü. Her iki alt endeks de üst üste 4’üncü ay artış gösterdi. Bununla birlikte büyüme ağustosa göre hız kesti.



Firmalar artan siparişler doğrultusunda, Şubat 2018’den beri en yüksek oranda istihdam artışı gerçekleştirdi. Kapasitedeki genişlemenin yanı sıra yeni siparişlerdeki artışın ivme kaybetmesi, firmaların birikmiş işlerini azaltmasına olanak sağladı.



Girdi maliyetleri enflasyonu, son 2 ayda artarak Ekim 2018’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Benzer şekilde nihai ürün fiyatları da son 2 yılın en hızlı artışını kaydetti.



IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları kaydetti:



“Son PMI anketinden elde edilen en dikkat çekici gelişme, istihdam yaratma hızının güçlenmesi oldu. Kovid-19 kaynaklı daralmanın ardından talepte yaşanan iyileşme sürecinin yansıması olarak, imalatçıların istihdamı yeniden büyütmeye yönelik yatırımlara istekli oldukları görülüyor.



Bununla birlikte üretim ve yeni siparişlerdeki artış ivme kaybederken, salgın tehdidi de devam ediyor. Firmalar, toparlanmanın sürebilmesi için yılın son çeyreğinde de eğilimlerin pozitif kalmasını ümit ediyor olacak.”



Varank: En dikkat çeken istihdam hızı



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferans yöntemiyle katıldığı Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) toplantısında sanayideki son rakamları yorumladı.



Sanayi üretiminin, sokağa çıkma kısıtlaması olan dönemlerde bile durmadığına dikkati çeken Varank, şöyle devam etti:

“Uyguladığımız politikaların sonucu olarak, hazirandan itibaren ekonomi tekrar canlanmaya başladı. İmalat sanayinde siparişler, üretim, kapasite kullanım oranları ve ekonomik güven göstergeleri yükseldi.



Eylülde 52.8 değerini alan İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi, 4 aydır eşik değerin üzerinde bir performans gösteriyor. Veride en dikkat çekici gelişmeyse, istihdam oluşturma hızının güçlenmesi.



Firmalar artan siparişler doğrultusunda, Şubat 2018’den beri en yüksek oranda istihdam artışı gerçekleştirdi. Üretim 10 sektörün 8’inde artış gösterirken, en hızlı üretim artışı kimya, plastik ve kauçuk kategorisinde oldu.”