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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Sanayimiz, yeni beceriler kazanmalı’
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    23.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Sanayimiz, yeni beceriler kazanmalı’

    İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, pandeminin sanayi sektörü üzerindeki etkisinin gelecek yıl İSO 500 verilerinde görüleceğine dikkati çekerek, “Bazı çıkarımlar yaparak geleceği bugünden inşa etmeliyiz” dedi.

    ‘Sanayimiz, yeni beceriler kazanmalı’

    İSO Meclisi’nin video konferansla yapılan temmuz ayı olağan toplantısında konuşan Bahçıvan şunları kaydetti:

    “Sektörlerimizin katma değer yapısının iyileştirilmesi, küresel talep dinamiklerinde değişimlere uyumun artırılması, geleceğin mesleklerine, teknolojilerine ve iş yapış şekillerine uyumun hızlandırılması ve bütüncül politikaların uygulanması her zamankinden daha kritik. İçinden geçtiğimiz dönem, sanayimizin yeni beceriler kazanmasını da zorunlu kılıyor. Teknolojiye dayalı verimlilik artışı, önümüzdeki yılların ana konusu olacak gibi görünüyor.” 

    Nitelikli finansman

    Bahçıvan, dijital dönüşüm, yüksek kalite ve nitelikli iş gücünün, sanayinin üç öncelik alanını oluşturduğunu belirterek şöyle konuştu:

    “İş birlikleri, yabancı sermaye yatırımları, teknoloji ve Ar-Ge ortaklıkları da ön plana çıkıyor. Finansman önümüzdeki dönemde de en temel başlıklardan biri olmaya devam edecek. Dönüşümü sağlamak için uzun vadeli nitelikli finansmana ihtiyacımız daha da artacak. Bankacılık sektörü ve kredi odaklı bir finansman anlayışına takılıp kalmak yerine sanayi sektörü ve sermaye piyasaları arasındaki bağın kuvvetlendirilmesine odaklanmamız gerekiyor. Yaşadığımız süreçten güçlenerek çıkanlar; değişimleri anlayarak doğru ve hızlı adımlarla ortaya çıkan fırsatlardan yararlananlar olacak.”

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