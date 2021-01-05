Şanlıurfa ayakkabının merkezi oluyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, programın meyvelerini verdiğini belirterek, 13 fabrikanın üretime başladığını, 6 fabrikanın daha açılacağını bildirdi. Varank, Şanlıurfa’da başlatılan yatırım hamlesine ilişkin Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi Projesi’nin ilk etabı, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi ve Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği’nin ortaklığında Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında verilen desteklerle hayata geçirildi. İki yılda tamamlanan ilk etap 23 milyon liraya mal oldu. Projenin 15.5 milyon lirası Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılandı. Şanlıurfa OSB 2. kısımda 13 fabrika binası ve yan ürünlerin tedariki için de 7 işlik yapıldı. 2019 sonu üretime geçen fabrikalarda istihdam edilen kişi sayısı 1700’e ulaştı. Kadın istihdamı yüzde 25 oldu. Fabrikaların tam kapasiteye geçmesiyle çalışan sayısının 3 bine, kadın istihdamının da yüzde 40’a çıkması hedefleniyor.