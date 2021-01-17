17.01.2021 - 18:11 |
Şans Topu 17 Ocak çekilişi saat kaçta? Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama!
Şans Topu çekilişi için geri sayım başladı. Binlerce şans oyunu sever Şans Topu çekiliş sonuçlarının açıklanacağı saati merakla bekliyor. Çarşamba ve pazar günü olmak üzere haftanın iki günü gerçekleşen Şans Topu çekiliş sonuçları Milli Piyango Online'dan aktarılıyor. Peki, 17 Ocak Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama nasıl yapılır?
Şans Topu nasıl oynanır? Her hafta düzenlenen Şans Topu çekilişi pazar akşamı da yapılacak. Canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleşen çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar aktarılıyor. Sisal Şans tarafından düzenlenen 17 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama haberimizde...
17 OCAK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Çarşamba ve pazar akşamları çekilişe katılanlar için canlı olarak düzenlenen Şans Topu saat 20:00'de yapılıyor. Çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla canlı olarak izlemek mümkün.
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.