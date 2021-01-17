MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Şans Topu 17 Ocak çekilişi saat kaçta? Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama!
ABONE OL
17.01.2021 - 18:11 |

Şans Topu 17 Ocak çekilişi saat kaçta? Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama!

Şans Topu çekilişi için geri sayım başladı. Binlerce şans oyunu sever Şans Topu çekiliş sonuçlarının açıklanacağı saati merakla bekliyor. Çarşamba ve pazar günü olmak üzere haftanın iki günü gerçekleşen Şans Topu çekiliş sonuçları Milli Piyango Online'dan aktarılıyor. Peki, 17 Ocak Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama nasıl yapılır?

Şans Topu nasıl oynanır? Her hafta düzenlenen Şans Topu çekilişi pazar akşamı da yapılacak. Canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleşen çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar aktarılıyor. Sisal Şans tarafından düzenlenen 17 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama haberimizde...

17 OCAK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Çarşamba ve pazar akşamları çekilişe katılanlar için canlı olarak düzenlenen Şans Topu saat 20:00'de yapılıyor. Çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla canlı olarak izlemek mümkün.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Binlerce göçmen Meksika'ya yürüyorABD’nin yeni seçilen Başkanı Joe Biden’ın mevcut göçmen politikalarını değiştireceğini açıklamasının ardından ABD'ye gitmek üzere Guatemala sınırını geçen binlerce Honduraslı göçmen Meksika'ya ilerliyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Apartman sakinleri fark etti... Zamanla yarış

Apartman sakinleri fark etti... Zamanla yarış

Talep resmen patladı! Yüzde 143...

Talep resmen patladı! Yüzde 143...

TIR yan döndü, yol trafiğe kapandı

TIR yan döndü, yol trafiğe kapandı

17 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı mı? Bugünkü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı korona tablosunda son durum...

17 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı mı? Bugünkü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı korona tablosunda son durum...

Sıradaki Haber