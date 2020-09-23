Şans Topu çekilişi saat kaçta? Milli Piyango Online üzerinden Şans Topu bilet sorgulama...

Şans Topu çekilişi için geri sayım sürüyor. Her hafta Çarşamba akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Şans Topu çekilişi her hafta olduğu gibi bu akşamda Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden canlı olarak yapılacak olan çekilişle belirlenecek. 5+1 bilenlerin büyük ikramiye sahibi olduğu Şans Topu çekilişinin tamamlanmasının ardından oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar millipiyangoonline üzerinden biletlerini sorgulayabilecek.

Şans Topu 7. hafta çekilişinde 5+1 bilen 1 talihli 727.354,45 TL'lik büyük ikramiyenin sahibi oldu.

5 bilen 5 talihli 8.889,05 TL, 4+1 bilen 102 kişi 435,70 TL, 4 bilen 1.389 kişi 39,95 TL, 3+1 bilen 2.771 kişi 24,05 TL, 2+1 bilen 25.316 kişi 9,65 TL, 3 bilen 39.751 kişi 6.70 TL, 1+1 bilen 80.001 kişi 4,85 TL ve son olarak 0+1 bilen 77.831 kişi 4,95 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI MİLLİ PİYANGO ONLİNE'DA!

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Şans Topu çekilişi bu akşam Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden 20:00'den itibaren canlı olarak gerçekleştirilecek olan çekilişle talihlileri ile buluşacak