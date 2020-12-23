Şans Topu çekilişi bu akşam saat kaçta? 23 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları millipiyangoonline'da!

Şans Topu çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Her hafta Çarşamba ve Pazar akşamı gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen talihliler büyük ikramiye kazanırken 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 ve 0+1 bilen bile ikramiye kazanıyor. Pazar akşamı gerçekleştirilen son Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen iki talihli 585.571,00 TL tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Peki Şans Topu çekilişi bu akşam saat kaçta?

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ BU AKŞAM SAAT KAÇTA?

Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20:00'den itibaren Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topu'nun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.