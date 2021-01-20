Şans Topu çekilişi bu akşam saat kaçta? Şans Topu çekiliş sonuçları Millipiyangoonline'da!
Şans Topu çekilişi için geri sayım sürüyor. Her hafta Çarşamba ve Pazar akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Şans Topu çekilişinin bu haftaki ilk çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Çekilişin tamamlanmasının ardından vatandaşlar oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini Millipiyangoonline üzerinden görüntüleyebilecek. İşte Pazar akşamının kazandıran talihli numaraları...
Şans Topu çekilişi için geri sayım sürüyor. Çarşamba ve Pazar akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Şans Topu'nun bu hafta içerisindeki ilk çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. 5+1 bilen talihlinin büyük ikramiye kazanacağı Şans Topu çekilişinde 0+1 bilen talihli bile ikramiye kazanabiliyor. Peki Şans Topu çekilişi bu akşam saat kaçta?
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ BU AKŞAM SAAT KAÇTA?
Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20:00'dan itibaren Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden gerçekleştirilecek olan canlı çekilişle gerçekleştirilecek.
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİNDE GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN KAZANDIRAN NUMARALARI
Şans Topu çekilişinde geçtiğimiz haftanın kazandıran numaraları 4-7-20-26-27 ve 7 joker numarası olarak belirlendi.
Pazar akşamı gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen çıkmazken 5 bilen 4 talihli 5.277,15, 4+1 bilen 56 kişi 376,90 TL, 4 bilen 598 kişi 44,10 TL, 3+1 bilen 1.868 kişi 16,95 TL, 3 bilen 17.849 kişi 7,05 TL, 2+1 bilen 15.588 kişi 7,40 TL 1+1 bilen 46.306 kişi 3,95 TL ve son olarak 0+1 bilen 41.731 talihli 4,40 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.