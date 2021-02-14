Şans Topu çekilişi ne zaman, saat kaçta? 14 Şubat Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama!
Şans Topu çekilişi için geri sayım başladı. Çarşamba ve pazar akşamları olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen çekiliş kazandırmaya devam ediyor. Vatandaşları 14 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Peki, Şans Topu çekilişi saat kaçta?
Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi heyecanla bekleniyor. Her hafta binlerce lira kazandıran çekiliş detayları ise Millipiyangoonline'da yer alıyor. Şans Topu çekiliş sonuçları ise anında haberimizde bulunuyor. Şans Topu nasıl oynanır? İşte, ayrıntılar...
14 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
İki kez yapılan çekiliş ile kazanan talihli sayısı da artıyor. Pazar akşamı düzenlenecek 14 Şans Topu çekilişi ise saat 20:00'de canlı olarak oyun severler karşısında olacak. www.millipiyangoonline.com MP TV kanalından canlı olarak aktarılıyor.
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.