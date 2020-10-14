Şans Topu çekilişi saat kaçta? 14 Ekim Şans Topu sonuçları için heyecan dorukta

Şans Topu çekilişi için geri sayım. Son olarak 7 Ekim'de çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nda 5 artı 1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretmişti. Bu haftaki büyük ikramiye tutarı 1.505.709,64 TL.

14 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango tarafından Çarşamba akşamları çekilişi gerçekleşen Şans Topu bu akşam saat 20.00'de çekilecek. Şans Topu çekilişi Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.