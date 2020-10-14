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    HaberlerEkonomi Haberleri Şans Topu çekilişi saat kaçta? 14 Ekim Şans Topu sonuçları için heyecan dorukta
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    14.10.2020 - 10:01 |

    Şans Topu çekilişi saat kaçta? 14 Ekim Şans Topu sonuçları için heyecan dorukta

    Şans Topu çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Çarşamba akşamları çekilişi yapılan Şans Topu'nda son çekilişte büyük ikramiye devretmişti. Bu hafta 1 milyon 505 bin 709 TL'lik büyük ikramiye için çekiliş gerçekleşecek. Peki 14 Ekim Şans Topu çekilişi saat kaçta?

    Şans Topu çekilişi saat kaçta? 14 Ekim Şans Topu sonuçları için heyecan dorukta

    Şans Topu çekilişi için geri sayım. Son olarak 7 Ekim'de çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nda 5 artı 1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretmişti. Bu haftaki büyük ikramiye tutarı 1.505.709,64 TL.

    14 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

    Milli Piyango tarafından Çarşamba akşamları çekilişi gerçekleşen Şans Topu bu akşam saat 20.00'de çekilecek. Şans Topu çekilişi Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.

    ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

    Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

    Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

    Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

    Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

    Trafik yoğunluğunu çekerken feci kazayı görüntülediEyüpsultan'da bir sürücü trafik yoğunluğunu cep telefonu kamerasıyla görüntülerken, kaza anını kaydetti. Hızla gelerek önündeki otomobile çarpan ve takla atan otomobilin o anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
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