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03.01.2021 - 17:53 |

Şans Topu çekilişi saat kaçta? 3 Ocak Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır?

Şans Topu heyecanı sürüyor. Her hafta binlerce lira kazandıran Şans Topu, çarşamba ve pazar olmak üzere toplamda iki gün düzenleniyor. Şans oyunu severler ise 3 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçlarını bekliyor. Peki, Şans Topu nasıl oynanır?

Şans Topu çekilişi saat kaçta? 3 Ocak Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır?

Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen oyun Şans Topu, haftada iki gün canlı yayında ve noter huzurunda yapılıyor. Çekilişin hemen ardından sonuçlar ise Milli Piyango Online'dan aktarılıyor. Online bilet sorgulama ile biletinize çıkan ikramiye tutarını, kazanıp kazanmadığınızı öğrenebilirsiniz. İşte, 3 Ocak Şans Topu sonuçları...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango Online sayfasından aktarılan Şans Topu oyun detaylarına göre çekiliş, 3 Ocak 2021 Pazar akşamı 20:00'de hayata geçiriliyor. anlı yayında takip edilebileceği gibi sonuçlara çekilişin hemen sonrasında da erişmek mümkün.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

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