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31.01.2021 - 18:00 |

Şans Topu çekilişi saat kaçta ? 31 Ocak Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanacak?

Şans Topu çekilişi için nefesler tutuldu. Milli Piyango Online oyunlarından Şans Topu haftanın iki günü, pazar ve çarşamba günü gerçekleştiriliyor. Çekilişe katılanlar Şans Topu 31 Ocak çekiliş sonuçları bu akşam saat kaçta açıklanacak merak ediyor. İşte, Şans Topu çekilişine dair detaylar...

Şans Topu çekilişi saat kaçta ? 31 Ocak Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sisal Şans tarafından düzenlenen ve Millipiyangoonline sayfasından açıklanan Şans Topu oyunu her hafta binlerce lira kazandırmaya devam ediyor. Çekilişler ise canlı yayında ve noter huzurunda düzenleniyor. Şans Topu kazandıran numaralar ve büyük ikramiye ise oyun severlerde heyecana neden oluyor. 31 Ocak Şans Topu numaraları haberimizde olacak.

31 OCAK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango Online'da yer alan bilgiye göre haftanın iki günü gerçekleşen çekiliş için geri sayım başladı. 31 Ocak Pazar akşamı düzenlenecek çekiliş saat 20:00'de olacak. Şans Topu çekilişini www.millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak takip edebilirsiniz. 

GEÇEN HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

27 Ocak Çarşamba akşamı yapılan çekilişte ise 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti. 5 bilen 12 talihli 3.140,05 TL, 4+1 bilen 172 kişi 219,05 TL sahibi olmuştu. 

Şans Topu çekilişi saat kaçta 31 Ocak Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanacak

 

Ölümden mucize kurtuluş kameradaHindistan'da motosikleti arızalanan sürücü hızla gelen trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Mucize kurtuluş, tren istasyonunun güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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