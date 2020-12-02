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02.12.2020 - 20:05 |

Şans Topu sonuçları 2 Aralık | Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama...

Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. 02 Aralık Şans Topu'nda büyük ikramiye 966 bin 245 TL. İşte, 2 Aralık Şans Topu sonuçları...

Şans Topu sonuçları 2 Aralık | Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama...

Şans oyunu tutkunları için beklenen an geldi! Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. 02 Aralık Şans Topu'nda büyük ikramiye 966 bin 245 TL. 02 Aralık Şans Topu çekilişinde kazandıran şanslı numaralar - 4 - 9 - 10 - 13 - 33 - +12 oldu. 

2 ARALIK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın iki günü; Çarşamba ve Pazar akşamları çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nun bu akşamki çekilişi saat 20.00'de gerçekleşti. Şans Topu sonuçlarına göre, 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti. 5 bilen 6 kişi de 6.220,95 TL kazandı.

Şans Topu sonuçları 2 Aralık | Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama...

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA

Koronavirüsü hiçe saydılar, parti düzenledilerKahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, yaklaşık 20 kişilik grup, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, bir bağ evinde canlı müzik eşliğinde eğlence düzenledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti.
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