02.12.2020 - 20:05 |
Şans Topu sonuçları 2 Aralık | Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama...
Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. 02 Aralık Şans Topu'nda büyük ikramiye 966 bin 245 TL. İşte, 2 Aralık Şans Topu sonuçları...
Şans oyunu tutkunları için beklenen an geldi! Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. 02 Aralık Şans Topu'nda büyük ikramiye 966 bin 245 TL. 02 Aralık Şans Topu çekilişinde kazandıran şanslı numaralar - 4 - 9 - 10 - 13 - 33 - +12 oldu.
2 ARALIK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Haftanın iki günü; Çarşamba ve Pazar akşamları çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nun bu akşamki çekilişi saat 20.00'de gerçekleşti. Şans Topu sonuçlarına göre, 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti. 5 bilen 6 kişi de 6.220,95 TL kazandı.