Şans Topu sonuçları belli oldu - 20 Ocak Şans Topu'nda büyük ikramiye...
Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. Şans Topu'nda büyük ikramiye 3 milyon 655 bin 373 TL.
Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Şans Topu'nda büyük ikramiye 3 milyon 655 bin 373 TL. 20 Ocak Şans Topu çekilişinde kazandıran şanslı numaralar -18-19-27-32-34- +3 oldu.
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ BU AKŞAM SAAT KAÇTA?
Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20:00'dan itibaren Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden gerçekleştirilecek olan canlı çekilişle gerçekleştirilecek.
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİNDE GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN KAZANDIRAN NUMARALARI
Şans Topu çekilişinde geçtiğimiz haftanın kazandıran numaraları 4-7-20-26-27 ve 7 joker numarası olarak belirlendi.
Pazar akşamı gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen çıkmazken 5 bilen 4 talihli 5.277,15, 4+1 bilen 56 kişi 376,90 TL, 4 bilen 598 kişi 44,10 TL, 3+1 bilen 1.868 kişi 16,95 TL, 3 bilen 17.849 kişi 7,05 TL, 2+1 bilen 15.588 kişi 7,40 TL 1+1 bilen 46.306 kişi 3,95 TL ve son olarak 0+1 bilen 41.731 talihli 4,40 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.