Şans Topu sonuçları belli oluyor - 03 Şubat Şans Topu'nda büyük ikramiye...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşanıyor. Bu akşam yapılacak çekilişte beklenen büyük ikramiye tutarı 237 bin 112 TL.

3 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın iki günü; Çarşamba ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nda haftanın ilk çekilişi bu akşam saat 20.00'de yapılacak. Şans Topu çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla canlı olarak takip edilecek.

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